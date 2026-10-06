Une planète de nouvelle génération née des cendres d'une étoile morte

·4·Technologie
Une planète de nouvelle génération née des cendres d'une étoile morte

Une équipe internationale d'astronomes a obtenu les premières preuves que de nouvelles planètes peuvent se former autour d'étoiles semblables au Soleil après la fin de leur cycle de vie. Cette découverte pourrait radicalement changer les conceptions sur les processus évolutifs dans l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, le corps céleste identifié n'existait pas avant la destruction de l'étoile et n'a pas subi sa transition vers l'état de naine blanche. La nouvelle planète a été formée directement à partir des matériaux que l'étoile a éjectés dans l'espace au cours de la phase finale de sa vie.

Une nouvelle page de l'évolution stellaire

Les étoiles de masse moyenne comme le Soleil traversent une phase d'expansion rapide de leurs couches externes à la fin de leur évolution. Après la combustion de l'hélium et d'autres éléments lourds, elles dispersent ces couches dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, tandis que le noyau restant devient une naine blanche.

Auparavant, la communauté scientifique doutait de l'existence de corps célestes à part entière au sein des nébuleuses planétaires. Cependant, les observations menées au cours des vingt dernières années ont montré que les naines blanches sont capables de fragmenter et d'absorber des corps célestes contenant des matériaux typiques des planètes rocheuses.

L'importance des recherches scientifiques

Les dernières études élargissent considérablement les perspectives scientifiques actuelles. Les chercheurs soulèvent désormais la question de savoir si des « planètes de deuxième génération » entières peuvent apparaître autour des restes d'étoiles mortes.

Selon les experts, il n'est pas exclu que de tels nouveaux mondes puissent se former à partir des matériaux que notre propre Soleil éjectera dans l'espace à l'avenir. Cela permet une compréhension plus profonde des processus de cycle de la matière dans l'univers et de la renaissance des systèmes stellaires.

AstronomieÉtoilesPlanèteDécouverte scientifiqueNaine blanche
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des astronomes ont découvert une planète de deuxième génération issue des restes d'une étoile morteDes astronomes ont découvert une planète de deuxième génération issue des restes d'une étoile morteHier 23:59Découverte d'une exoplanète autour de l'étoile la plus chaude jamais observéeDécouverte d'une exoplanète autour de l'étoile la plus chaude jamais observée30 septembre 23:21Bételgeuse s'avère être une étoile binaireBételgeuse s'avère être une étoile binaire29 juillet 21:54Des astronomes ont capturé la première image d'une protoplanète en pleine croissanceDes astronomes ont capturé la première image d'une protoplanète en pleine croissance4 octobre 22:50Des scientifiques ont créé un laser à muons capable de « voir » à travers deux mètres de bétonDes scientifiques ont créé un laser à muons capable de « voir » à travers deux mètres de béton1 octobre 23:55Il est prouvé qu'un cœur transplanté adopte l'âge biologique de son nouveau propriétaireIl est prouvé qu'un cœur transplanté adopte l'âge biologique de son nouveau propriétaire1 octobre 17:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire