Une planète de nouvelle génération née des cendres d'une étoile morte

Une équipe internationale d'astronomes a obtenu les premières preuves que de nouvelles planètes peuvent se former autour d'étoiles semblables au Soleil après la fin de leur cycle de vie. Cette découverte pourrait radicalement changer les conceptions sur les processus évolutifs dans l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, le corps céleste identifié n'existait pas avant la destruction de l'étoile et n'a pas subi sa transition vers l'état de naine blanche. La nouvelle planète a été formée directement à partir des matériaux que l'étoile a éjectés dans l'espace au cours de la phase finale de sa vie.

Une nouvelle page de l'évolution stellaire

Les étoiles de masse moyenne comme le Soleil traversent une phase d'expansion rapide de leurs couches externes à la fin de leur évolution. Après la combustion de l'hélium et d'autres éléments lourds, elles dispersent ces couches dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, tandis que le noyau restant devient une naine blanche.

Auparavant, la communauté scientifique doutait de l'existence de corps célestes à part entière au sein des nébuleuses planétaires. Cependant, les observations menées au cours des vingt dernières années ont montré que les naines blanches sont capables de fragmenter et d'absorber des corps célestes contenant des matériaux typiques des planètes rocheuses.

L'importance des recherches scientifiques

Les dernières études élargissent considérablement les perspectives scientifiques actuelles. Les chercheurs soulèvent désormais la question de savoir si des « planètes de deuxième génération » entières peuvent apparaître autour des restes d'étoiles mortes.

Selon les experts, il n'est pas exclu que de tels nouveaux mondes puissent se former à partir des matériaux que notre propre Soleil éjectera dans l'espace à l'avenir. Cela permet une compréhension plus profonde des processus de cycle de la matière dans l'univers et de la renaissance des systèmes stellaires.