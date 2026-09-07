La NASA lance une nouvelle antenne de communication de 34 mètres en Californie

L'agence spatiale américaine NASA a mis en service une nouvelle antenne géante de 34 mètres au sein du réseau Deep Space Network (DSN) situé à Goldstone, en Californie. Selon ixbt.com, cet équipement servira à élargir considérablement les capacités de communication avec plus d'une dizaine d'engins spatiaux explorant le système solaire et l'espace interstellaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Charges sur le réseau de communication spatiale et nouvelle station

Le Deep Space Network assure actuellement une communication stable avec des engins légendaires tels que Voyager 1, Voyager 2 et New Horizons, situés à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, ainsi qu'avec de nombreuses autres missions interplanétaires. Cependant, l'expansion de l'exploration spatiale et l'augmentation du nombre d'engins limitent drastiquement les capacités du réseau. Ces dernières années, les experts ont averti qu'il devenait difficile de garantir un nombre suffisant de sessions de communication simultanées pour toutes les missions.

L'un des facteurs compliquant la situation est l'intensification du programme lunaire. En particulier, une priorité absolue est accordée à la communication avec les vaisseaux spatiaux lors des vols habités Artemis 1 en 2022 et Artemis 2, prévue pour 2026. En conséquence, l'accès au réseau pour les stations interplanétaires automatisées diminue, et cette priorité devrait être maintenue à l'avenir.

Deep Space Station 23 et processus de modernisation

La nouvelle antenne, appelée Deep Space Station 23 ou DSS-23, a commencé ses opérations le 3 août. L'un des premiers dispositifs suivis a été l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA. Avec un diamètre de 34 mètres, cette structure géante a rejoint les stations existantes à Goldstone. La zone abrite également la plus grande antenne du complexe, une parabole de 70 mètres.

Pour information, les réseaux du Deep Space Network se composent de trois grands complexes situés géographiquement en Californie, près de Madrid et près de Canberra. À mesure que la Terre tourne sur son axe, au moins l'un de ces complexes permet de maintenir une communication ininterrompue avec les engins spatiaux lointains. La station DSS-23 est la cinquième des six nouvelles antennes de 34 mètres prévues dans le cadre du projet Aperture Enhancement Project.

Défis financiers et temporels du projet

Les travaux de modernisation du réseau DSN ont débuté dès 2009. Actuellement, la mise en service de la dernière antenne du programme, appelée DSS-33, est prévue en Australie pour 2029. Cependant, ce projet colossal s'est avéré beaucoup plus coûteux et long que les estimations initiales.

En particulier, alors que le coût total du projet était estimé à 362,4 millions de dollars en 2015, ce chiffre a grimpé à 706 millions de dollars au début de l'exercice fiscal 2023. Parallèlement, le calendrier des travaux a pris près de cinq ans de retard. Néanmoins, l'expansion des capacités du DSN est vitale pour la réussite des programmes d'exploration de la Lune et de l'espace lointain.