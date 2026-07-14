La Voie lactée est plus grande que nous le pensions : les astronomes ont fait une nouvelle découverte

Les astronomes qui étudient les mystères de l'Univers sont parvenus à une conclusion inattendue sur la structure de la galaxie de la Voie lactée dans laquelle nous vivons. De nouvelles recherches montrent que les bras spiraux extérieurs de notre galaxie s'étendent 10 % plus loin que prévu. Cette découverte pourrait nous obliger à revoir nos modèles actuels de l'Univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les scientifiques ont obtenu ce résultat en étudiant les « échos » caractéristiques des rayons X provenant de puissantes explosions cosmiques. Les données obtenues grâce à l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA et au satellite européen XMM-Newton ont permis de mesurer plus précisément la distance jusqu'aux nuages de poussière interstellaire situés à l'intérieur des bras spiraux.

La complexité de l'étude de la galaxie de l'intérieur

La plus grande difficulté dans l'étude de la Voie lactée est que le système solaire est situé précisément à l'intérieur du disque de cette galaxie. Comme nous voyons notre « maison » de l'intérieur, déterminer sa forme et ses dimensions exactes est plus difficile que d'observer des galaxies lointaines situées à des millions d'années-lumière. C'est pourquoi les astronomes s'appuient non seulement sur l'optique, mais aussi sur des données dans différentes gammes telles que les ondes radio, l'infrarouge et les rayons X.

Une équipe dirigée par Beatrice Vaiai, chercheuse à l'Institut national d'astrophysique d'Italie (INAF-IASF Milano), a analysé les anneaux de rayons X formés lorsque les sursauts gamma se reflètent sur les nuages de poussière cosmique. De tels sursauts se produisent à la suite de l'explosion d'étoiles massives en supernovas ou de la collision d'étoiles à neutrons. La taille des anneaux varie en fonction de la distance entre le nuage de poussière et l'observateur.

« Il s'agit d'une méthode très précise basée sur la géométrie pure pour mesurer la distance jusqu'aux bras spiraux », explique Beatrice Vaiai. En analysant trois grands sursauts gamma dans les bras spiraux de Persée et du Bouclier-Centaure, les scientifiques ont découvert que, dans deux cas, la distance était 10 % plus grande que les estimations précédentes. Il a également été révélé que le diamètre du nuage de poussière le plus éloigné est d'environ 3 500 années-lumière.

Nouvelles cartes et projets futurs

La co-auteure de l'étude, Ilaria Fornasiero, souligne que ces mesures ne concernent pas seulement des amas de poussière isolés, mais l'épaisseur de tout le bras spiral. Cela pourrait conduire à un recalcul de la masse totale de la Voie lactée, car la masse de la galaxie influence directement la forme et l'étendue de ses structures spirales.

Bien que cette méthode soit révolutionnaire pour étudier la galaxie « de l'intérieur », ses capacités sont quelque peu limitées. Les sursauts gamma brillants visibles à travers le plan de la Voie lactée sont très rares. Selon les scientifiques, seuls quelques cas de ce type ont été enregistrés au cours des 25 dernières années. À l'avenir, les astronomes visent à analyser davantage de sursauts pour créer une carte plus parfaite de notre galaxie.