Le coût de production des smartphones Huawei a fortement augmenté

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Le coût de production des smartphones Huawei a fortement augmenté

Sur le marché mondial du mobile, la hausse brutale des prix des puces mémoire et des composants affecte gravement les grandes entreprises technologiques, dont Huawei. Selon ixbt.com, ce problème marque une période difficile pour toute l'industrie, obligeant les fabricants à revoir leur politique tarifaire. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Le directeur exécutif de Huawei, Yu Chengdong, a souligné que l'augmentation du prix de la mémoire nécessaire aux gadgets modernes a fait grimper le coût de production d'un seul appareil de plus de 200 USD. Cela entraîne une augmentation significative des dépenses de l'entreprise.

L'impact du prix de la mémoire

Comme de nombreux smartphones Huawei sont équipés de modules mémoire haute capacité, l'entreprise ressent ce choc des prix plus durement que d'autres. Jusqu'à récemment, la direction de l'entreprise tentait d'absorber les coûts supplémentaires pour ne pas modifier les prix des produits finis pour les consommateurs.

Cependant, selon les experts, il est impossible de maintenir une telle approche restrictive sur le long terme. Une telle croissance des coûts aurait entraîné une baisse notable de la rentabilité globale de l'entreprise.

Politique tarifaire future

Yu Chengdong a ouvertement admis que l'entreprise serait contrainte d'augmenter le prix de ses smartphones à l'avenir. Selon lui, assurer la stabilité de l'entreprise dans les conditions actuelles est la priorité absolue.

« Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires et continuons à subir des pertes, l'entreprise ne pourra pas survivre à long terme. La survie de l'entreprise est la priorité », a déclaré Yu Chengdong.

Ces changements affectent non seulement la marque Huawei, mais toute l'industrie mobile, poussant les fabricants à s'adapter aux nouvelles réalités économiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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