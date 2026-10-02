Le Huawei Mate 90 Pro Max devient le premier smartphone à prendre en charge quatre cartes SIM

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Le Huawei Mate 90 Pro Max devient le premier smartphone à prendre en charge quatre cartes SIM

Huawei a franchi une étape importante sur le marché des technologies mobiles en présentant son nouveau fleuron, le Huawei Mate 90 Pro Max. Cet appareil se distingue en étant le premier au monde à prendre en charge quatre cartes SIM, tout en offrant la possibilité de maintenir trois numéros en mode veille active simultanément. Selon ixbt.com, cette solution innovante permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs numéros pour le travail, la communication personnelle et l'Internet mobile. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

L'une des principales caractéristiques techniques du nouveau smartphone est sa configuration de carte unique. L'appareil intègre deux cartes SIM physiques et deux technologies eSIM. Cela élimine le besoin pour les utilisateurs de changer constamment de profil et de carte, ce qui est particulièrement important pour les professionnels modernes utilisant activement plusieurs numéros de contact.

Qualité de connexion et capacités de la nouvelle antenne

Afin d'assurer la stabilité de la connexion, les ingénieurs de Huawei ont radicalement modernisé l'approche technologique de l'appareil. Le smartphone est équipé d'un système d'antenne combiné spécial intégrant des modules Wi-Fi et de communication cellulaire. Ce système est conçu pour améliorer la couverture des réseaux mobiles et sans fil, jouant un rôle crucial dans l'augmentation de la stabilité de la connexion.

Selon le fabricant, les nouvelles antennes ont réussi à augmenter la puissance du signal de 2 dB pour les deux types de connexion. Cet indicateur assure un fonctionnement ininterrompu du smartphone même dans des environnements radio complexes et dans des zones à forte charge réseau. En conséquence, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connexion stable même dans des zones difficiles.

Haute vitesse dans des conditions difficiles

Huawei indique que l'augmentation de la puissance du signal et les technologies avancées sont particulièrement perceptibles dans les lieux très fréquentés où le trafic réseau est élevé. Notamment, dans des zones bondées comme les gares ferroviaires à grande vitesse, la vitesse de téléchargement des fichiers peut augmenter jusqu'à 40 %. Cela crée un confort significatif au quotidien.

De plus, les capacités réseau ont été améliorées lors d'événements publics et de concerts. Selon les données, la vitesse de transmission vidéo dans de tels endroits s'accélère jusqu'à 30 %. Cela permet aux utilisateurs de partager leur contenu sans problème, même lorsque le trafic Internet est fortement sollicité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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