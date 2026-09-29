Le Huawei Mate 90 sera doté d'un module photo unique

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Le Huawei Mate 90 sera doté d'un module photo unique

Huawei a publié un teaser officiel pour sa future gamme Mate 90, dévoilant un nouvel accessoire qui transforme radicalement les capacités du smartphone. Selon ixbt.com, cet appareil marque une étape importante dans la photographie mobile, permettant de comparer le smartphone à un appareil photo de niveau professionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La vidéo teaser se concentre sur un téléobjectif à zoom nommé Ruiying Z10, qui se fixe directement sur le bloc caméra du smartphone. Cet appareil n'est pas une simple lentille grossissante, mais fonctionne comme un module photo indépendant doté de son propre capteur CMOS de 1 pouce.

Capacités professionnelles et spécifications techniques

Le nouvel accessoire fait partie d'un kit photo spécial vendu séparément et utilise des capacités de zoom pour les prises de vue à longue distance. Le module possède une longueur focale physique de 9,1–91 mm, ce qui équivaut à 24–240 mm pour un appareil plein format.

De telles caractéristiques offrent aux utilisateurs un zoom optique continu allant de 1x à 10x. À son tour, l'ouverture varie de f/2.0 à f/4.5, ce qui élargit la portée des prises de vue de haute qualité à moyenne et longue distance avec le Mate 90.

Date de sortie

Selon les informations publiées, le module Ruiying Z10 est principalement destiné aux versions Mate 90 Pro Max Collector’s Edition et Mate 90 RS Ultimate Design. Cependant, la compatibilité avec d'autres modèles de la gamme n'a pas encore été officiellement confirmée.

Huawei a annoncé que la présentation officielle de la gamme Mate 90 est prévue pour le 1er octobre. La vente des nouveaux smartphones phares et des accessoires innovants associés devrait débuter immédiatement après la présentation.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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