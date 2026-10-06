Le smartphone Honor Power 3 arrive avec un écran géant et la nouvelle puce Dimensity 8600

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Le smartphone Honor Power 3 arrive avec un écran géant et la nouvelle puce Dimensity 8600

Selon Ixbt.com, Honor se prépare à lancer son smartphone de nouvelle génération, le Honor Power 3. L'appareil devrait être équipé d'un écran nettement plus grand et d'une batterie massive par rapport aux modèles précédents, attirant ainsi l'attention des utilisateurs. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les premières fuites, le futur gadget sera doté d'un immense écran de 7 pouces. Un autre initié confirme que le smartphone sera équipé d'un écran OLED plat moderne. À titre de comparaison, le modèle Honor Power 2 sorti l'année dernière possédait une dalle LTPS OLED plate de 6,79 pouces.

Performances et nouveau processeur

Les spécifications matérielles du smartphone attirent également l'attention des experts. Selon les premières informations, le Honor Power 3 devrait intégrer la nouvelle puce Dimensity 8600, conçue pour le segment milieu de gamme supérieur.

Ce nouveau processeur devrait être gravé avec une technologie de pointe de 3 nm. L'architecture mise à jour du processeur devrait non seulement augmenter considérablement les performances globales de l'appareil, mais aussi améliorer le système de gestion thermique. Le lancement de cette puce est prévu pour fin 2026 ou début 2027, ce qui correspond parfaitement au calendrier de sortie du smartphone.

L'atout majeur du smartphone

L'une des caractéristiques les plus importantes et uniques de l'appareil devrait être sa batterie. Bien que la capacité exacte n'ait pas encore été officiellement révélée, les fuites précédentes indiquent que ce modèle sera équipé de l'une des plus grandes batteries de l'histoire de la marque.

Rappelons que le précédent Honor Power 2 était doté d'une batterie massive de 10 080 mAh basée sur la technologie silicium-carbone. Le nouveau modèle devrait afficher des performances énergétiques au moins équivalentes à celles de son prédécesseur.

HonorHonor Power 3Dimensity 8600SmartphoneÉcran OLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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