Le plus grand vol de l'histoire : 6,3 milliards de dollars dérobés à Binance

Considérée comme la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance a officiellement confirmé l'incident de sécurité le plus sans précédent de son histoire. À la suite d'une cyberattaque, environ 6,3 milliards de dollars d'actifs numériques ont été dérobés sur la plateforme.

Les agences de presse internationales et les analystes du secteur qualifient cet événement de plus grand vol de l'histoire de l'industrie des cryptomonnaies et de la finance. En raison de cet incident exceptionnel, la plateforme a temporairement suspendu toutes les opérations de dépôt et de retrait de fonds jusqu'à la fin de l'audit de sécurité.

Comment l'attaque a-t-elle été menée ?

Les premières données de l'enquête ont révélé comment les cybercriminels ont réussi à pénétrer dans le système :

Compromission de l'ordinateur portable d'un ingénieur : L'attaque a été causée par la compromission de l'ordinateur portable personnel de l'un des ingénieurs DevOps de l'entreprise ;

Accès au conteneur interne : Grâce à cela, les pirates ont obtenu un accès non autorisé à un conteneur de service interne et ont déclenché des transactions pour retirer des volumes massifs de fonds ;

Actifs volés : Les analystes de la blockchain notent que lors du vol, 1,5 milliard de dollars en Bitcoin , 900 millions de dollars en Ethereum ainsi qu'une très grande quantité de stablecoins USDT et USDC ont été détournés ;

La piste nord-coréenne : Les experts en cybersécurité de « TRM Labs » lient l'attaque au groupe de hackers d'élite spécialisé de Corée du Nord, TraderTraitor .

3 milliards de dollars gelés : les fonds des utilisateurs sont-ils en sécurité ?

La direction de la plateforme a publié une déclaration rapide pour atténuer les conséquences de l'incident et rassurer les utilisateurs :

Intégrité des clés : La direction a déclaré que les clés privées (private keys) des portefeuilles n'ont pas été compromises et que les fonds principaux des clients sont en totale sécurité ;

Gel des actifs : Grâce à une communication d'urgence avec les partenaires du secteur et les principaux émetteurs de stablecoins (Tether et Circle), près de 3 milliards de dollars ont été directement gelés sur la blockchain ;

Garantie de remboursement : Binance couvrira intégralement toutes les pertes. Pour couvrir les dommages restants, la plateforme mobilisera pleinement son fonds de réserve d'assurance interne — SAFU ainsi que ses réserves financières personnelles.

Bien que la plateforme ait annoncé qu'elle résoudrait le problème avec ses propres fonds, une cyberattaque de cette ampleur met une fois de plus à rude épreuve la confiance dans le marché mondial des cryptomonnaies et le système de sécurité des actifs numériques.