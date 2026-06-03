Binance arrête le support NFT et migre vers Wallet

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Binance arrête le support NFT et migre vers Wallet

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge les jetons non fongibles (NFT) sur sa plateforme et transférerait la gestion des NFT à son portefeuille propriétaire, Binance Wallet. Selon le communiqué de l'entreprise mercredi, ce changement offrira aux utilisateurs une plus grande facilité d'utilisation des fonctionnalités Web3 et décentralisées. Cointelegraph.com rapporte .

Les détenteurs de NFT doivent retirer leurs jetons transférables de la plateforme avant le 3 juillet, date après laquelle l'accès sera suspendu. Pour les détenteurs de NFT non transférables, Binance Academy délivrera des certificats PDF de fin de cours. Cette décision reflète une tendance générale des plateformes d'échange à se détourner du secteur NFT pour se concentrer sur d'autres domaines tels que les actifs tokenisés.

Pour soutenir les utilisateurs durant ce processus, Binance a lancé deux campagnes visant à couvrir les frais de retrait des NFT. La première campagne s'applique aux NFT généraux, tandis que la seconde concerne les jetons de la collection Cristiano Ronaldo (CR7). La plateforme sélectionnera jusqu'à 100 000 utilisateurs et indemnisera chacun à hauteur de 1 USDC.

Le marché des NFT a connu un ralentissement significatif récemment. Même les collections phares comme CryptoPunks n'ont pas réussi à retrouver leurs sommets de l'été 2022. Avant Binance, la plateforme d'échange Kraken et la place de marché OpenSea avaient également cessé de prendre en charge les NFT sur le réseau BNB Smart Chain.

BinanceNFTCryptomonnaieBlockchainWeb3
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Laylo
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