Est-il possible d'envoyer des odeurs via Internet ?

Des scientifiques ont testé le système Scentronic, qui permet de convertir des odeurs en données numériques, de les transmettre via Internet et de les reproduire à l'aide d'un autre appareil.

Développée par des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio (États-Unis) et du Zhejiang Laboratory (Chine), cette technologie identifie les odeurs à l'aide d'un « nez » électronique. Le système basé sur l'AI analyse les données collectées et les envoie via Internet vers un autre appareil. L'appareil récepteur libère ensuite les substances aromatiques correspondantes pour reproduire l'odeur.

Pour l'instant, Scentronic a été entraîné à identifier cinq odeurs : bière, gâteau, café, orange et vin rouge. Par conséquent, le système ne peut pas encore reproduire n'importe quelle odeur avec précision et exhaustivité.

Lors des expériences, les participants ont identifié correctement les odeurs générées par l'appareil dans environ 73 % des cas lorsqu'elles étaient présentées individuellement, et dans 71 % des cas lorsqu'il s'agissait d'un mélange de deux odeurs.

Les experts affirment qu'à l'avenir, cette technologie pourrait être utilisée dans les systèmes de réalité virtuelle et augmentée, pour évaluer à distance l'odeur des produits dans les boutiques en ligne, ainsi que dans les examens médicaux.

Néanmoins, Scentronic reste un prototype au stade de la recherche scientifique. Pour une utilisation quotidienne généralisée, il est nécessaire d'améliorer ses capacités à identifier davantage d'odeurs, à distinguer des mélanges complexes et à les reproduire avec plus de précision.