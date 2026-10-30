En Chine, un homme brise cinq côtes à sa femme en l'embrassant (vidéo)

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En Chine, un homme brise cinq côtes à sa femme en l'embrassant (vidéo)

Dans la province chinoise du Jiangsu, un homme a accidentellement brisé cinq côtes à sa femme et en a fissuré une autre en l'embrassant. Les médecins ont attribué cet incident à une ostéoporose sévère dont souffrait la femme, rapporte The Times of India.

Selon les informations, la femme avait dit à son mari qu'elle avait froid. L'homme, nommé Wang, l'a alors prise dans ses bras. À ce moment-là, il a entendu un bruit rappelant celui d'un os qui se casse, et la femme s'est effondrée sous une douleur intense.

Au début, la femme n'a pas pensé que la blessure était grave, mais elle s'est rendue à l'hôpital le lendemain. Un scanner a révélé que cinq de ses côtes étaient cassées et qu'une autre était fissurée. Les médecins ont indiqué qu'une intervention chirurgicale n'était pas nécessaire, recommandant des médicaments, des analgésiques et du repos.

Les médecins ont expliqué que la femme souffrait d'une ostéoporose sévère qui fragilise les os. C'est pourquoi une pression physique habituelle a pu suffire à provoquer des fractures des côtes.

Le mari a précisé que son épouse pesait entre 45 et 50 kilogrammes, qu'elle suivait fréquemment des régimes et qu'elle limitait son alimentation. Il a également été noté qu'elle s'exposait peu à la lumière du soleil.

Les spécialistes soulignent qu'il faut être prudent lors des étreintes, surtout avec des personnes atteintes d'ostéoporose, en évitant de serrer fortement la cage thoracique ou de soulever brusquement la personne.

ChineOstéoporoseJiangsuMédecineInsolite
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