Le célèbre boxeur Edgar Berlanga arrêté pour crime grave

Un nouveau scandale criminel a éclaté dans le monde de la boxe professionnelle. Le célèbre boxeur américain de 29 ans, Edgar Berlanga a été arrêté par les forces de l'ordre en Floride, aux États-Unis, pour deux chefs d'accusation de coups et blessures graves.

Selon la prestigieuse publication « Boxing Scene », si la culpabilité de l'athlète est pleinement prouvée lors du procès, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Cette situation pourrait mettre un terme définitif à la carrière prometteuse du sportif.

Détails de l'incident et caution fixée par le tribunal

Selon les rapports des enquêteurs et de la police, le déroulement des événements est le suivant :

Arrestation et dates : Berlanga a été arrêté le 26 octobre par la police de Lakeland. Les accusations portées contre lui sont directement liées à un incident survenu le 18 octobre ;

Nature des accusations : Les documents d'enquête indiquent que le boxeur a infligé des blessures graves à des citoyens dans des circonstances aggravantes ;

Caution : Lors de l'audience préliminaire tenue mardi, le tribunal a fixé le montant de la caution pour la remise en liberté provisoire du boxeur à 16 000 dollars américains ;

Date du procès : L'audience préliminaire principale pour cette affaire pénale est fixée au 17 novembre , date à laquelle Berlanga devrait annoncer sa position officielle concernant les graves accusations portées contre lui.

Succès sur le ring et chute inattendue

Avant ce scandale criminel, Edgar Berlanga était au sommet de sa carrière :

Dernier KO : Il a disputé son dernier combat en juillet de cette année à New York lors du Zuffa Boxing 9 en tête d'affiche ;

Victoire sur Butler : Ce soir-là, il a livré un combat acharné contre Steven Butler, remportant une victoire éclatante par KO technique au 7e round ;

L'épreuve du destin : La culpabilité ou l'innocence du boxeur, qui gagnait l'attention des fans avec ses victoires successives, dépend désormais entièrement de la décision du jury qui débutera le 17 novembre.

Compte tenu de la sévérité des lois américaines concernant la violence et les agressions physiques, Berlanga s'apprête à affronter le « round » le plus difficile de sa vie.