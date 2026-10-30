Après le départ du sponsor principal : la mairie de Tachkent alloue 5 milliards de soums au Pakhtakor

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Après le départ du sponsor principal : la mairie de Tachkent alloue 5 milliards de soums au Pakhtakor

Il est prévu d'allouer une aide financière de 5 milliards de soums au club de football « Pakhtakor » de la capitale, provenant des fonds du Fonds de développement de la ville de Tachkent, sous l'égide de la mairie de Tachkent. La décision correspondante a été adoptée le 29 octobre 2026.

Ce soutien financier intervient dans un contexte de situation imprévue avec le sponsor principal de l'équipe et de changements autour du club.

Détails de l'initiative et mécanisme de décision

Le processus d'allocation des fonds au club a été proposé selon l'ordre suivant :

  • Proposition officielle : Le premier adjoint au maire de Tachkent, D. Khoudaybergenov, a soumis une proposition visant à transférer 5 000 000 000 de soums du Fonds de développement de la ville de Tachkent vers le compte bancaire du club de football « Pakhtakor » ;

  • Examen par le conseil : Cette initiative financière a été soumise au conseil de surveillance de la société par actions « Toshkent Invest Kompaniyasi » pour approbation ;

  • Objectif : Les fonds alloués serviront à couvrir les dépenses courantes du club, à maintenir sa stabilité financière et à assurer sa participation continue aux compétitions.

Raison du soutien financier : Adieu au sponsor principal

Le besoin du club « Pakhtakor » de recourir au budget local et au soutien du fonds est dû aux récents événements entourant le club :

  • Arrêt du partenariat : Auparavant, l'ancien maire de la capitale et entrepreneur Jahongir Ortiqxo‘jayev avait annoncé la fin de sa collaboration avec le club ;

  • Décisions arbitrales et controverse : Selon les informations, suite aux décisions arbitrales lors d'un match controversé, le sponsor principal a décidé de cesser ses activités, privant ainsi l'équipe d'une source majeure de soutien financier ;

  • Position du club : L'un des clubs les plus titrés et les plus importants d'Ouzbékistan, le « Pakhtakor » a bénéficié d'un plan d'aide financière temporaire de la part de l'administration municipale pour éviter de se retrouver dans une situation difficile.

Les 5 milliards de soums alloués par le fonds de la ville de Tachkent constituent une étape importante visant à stabiliser l'atmosphère au sein de l'équipe avant les matchs cruciaux du club dans le championnat national et sur la scène internationale.

PakhtakorMairie de TachkentToshkent Invest KompaniyasiJahongir Ortiqxo‘jayevFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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