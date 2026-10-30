«Le gant rare au ruban bleu» : Jon Jones lance un quiz qui surprend ses fans

L'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes (MMA), légende de l'UFC, Jon Jones a partagé des souvenirs de sa glorieuse carrière dans l'octogone, ses moments les plus marquants et des objets rares de sa collection personnelle, tout en posant une question intrigante à ses millions de fans.

L'athlète américain, qui a régné pendant des années au sommet des arts martiaux, a souligné qu'il souhaitait que ses traces historiques dans l'octogone deviennent un héritage immense pour ses enfants et sa famille, tout en présentant l'un des gants rares qu'il a portés lors de ses combats.

« L'octogone, mon plus beau souvenir » : La confession sincère de Jones

Jon Jones a exprimé sa gratitude envers les passionnés de sport, rappelant que se produire devant ses fans a été le plus grand bonheur de sa vie :

Sentiment de gratitude : « Certains de mes plus beaux souvenirs de vie sont liés au fait d'entrer dans l'octogone et de combattre devant vous. Quand je regarde en arrière, je ressens une gratitude infinie pour cette expérience et pour les personnes incroyables rencontrées en chemin », a déclaré le combattant ;

Un héritage historique pour les enfants : « J'ai essayé de conserver les objets historiques que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Je veux qu'un jour, mes enfants et ma famille puissent les voir et ressentir ces souvenirs eux aussi », a confié l'athlète.

Une énigme pour les fans : Le secret du coin bleu

La légende du sport a montré un gant de combat entouré d'un ruban bleu issu de sa collection, préparant un défi spécial pour les véritables connaisseurs de MMA :

Statut de champion permanent : Selon les règles de l'UFC, les champions en titre et les favoris entrent généralement dans l'octogone depuis le coin rouge. Comme Jones a été un champion invaincu pendant de nombreuses années, il a disputé presque tous ses combats en tant que représentant du coin rouge ;

Gant rare et question : « C'est l'un des gants les plus rares de l'UFC. Vous voyez ce ruban adhésif bleu ? J'ai disputé presque tous les combats de ma carrière à l'UFC depuis le coin rouge. Alors dites-moi, combien de fois ai-je réellement combattu depuis le coin bleu ? » a demandé Jones ;

Défi pour les historiens de l'UFC : « Voyons qui connaît le mieux l'histoire de l'UFC. Écrivez vos réponses dans les commentaires », a lancé le champion aux fans pour encourager le débat.

Cet appel de Jon Jones a suscité des discussions animées parmi les fans de combat sur les réseaux sociaux, offrant une excellente occasion de revisiter les anciens combats et les débuts de carrière de l'athlète.