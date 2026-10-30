Que célèbre le monde aujourd'hui ? Les événements historiques les plus importants du 30 octobre

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Que célèbre le monde aujourd'hui ? Les événements historiques les plus importants du 30 octobre

Chaque jour du calendrier est marqué par des événements politiques, scientifiques et culturels importants qui ont laissé une empreinte indélébile dans la civilisation humaine. La date du 30 octobre est également gravée dans les pages de l'histoire par la naissance de grandes personnalités, des changements géopolitiques et des événements qui ont secoué le monde.

Découvrez les dates internationales célébrées aujourd'hui dans le monde et la chronique des événements historiques les plus marquants survenus ce jour-là.

Fêtes internationales et nationales

Le 30 octobre, plusieurs fêtes professionnelles et nationales sont célébrées à l'échelle mondiale :

  • Journée internationale des infirmières en orthopédie : Une journée internationale dédiée au travail acharné des infirmières qui se consacrent à la restauration de la mobilité des patients et aux soins orthopédiques dans le domaine médical ;

  • Journée de la monnaie nationale en Indonésie : Célébrée à l'échelle nationale comme le jour où la monnaie nationale du pays, la roupie indonésienne, a été mise en circulation.

Découvertes et tournants historiques

À cette date, des inventions ayant facilité le mode de vie humain et des événements géopolitiques majeurs ont eu lieu :

  • 1888 — Invention du stylo à bille : L'inventeur John Loud a officiellement breveté le premier stylo à bille, révolutionnant l'industrie des instruments d'écriture ;

  • 1918 — Retrait de la Première Guerre mondiale : L'Empire ottoman a signé l'armistice de Moudros, mettant fin à ses opérations militaires et se retirant officiellement de la Première Guerre mondiale ;

  • 1961 — L'essai le plus terrifiant de l'histoire (« Tsar Bomba ») : L'URSS a testé la bombe à hydrogène la plus puissante au monde, d'une puissance de 58 mégatonnes, sur le polygone militaire de l'archipel de Nouvelle-Zemble ;

  • 1974 — Mémoires d'un grand comédien : Royaume-Uni À Londres, capitale du Royaume-Uni, l'autobiographie de la légende du cinéma Charlie Chaplin, « Histoire de ma vie », a été publiée pour la première fois.

Anniversaire d'une légende du football

Aujourd'hui, les fans de football du monde entier se souviennent de l'un des représentants les plus brillants de l'histoire du sport :

  • 1960 — Anniversaire de Diego Maradona : Symbole unique du football argentin, champion du monde en 1986, le grand attaquant Diego Armando Maradona (1960-2020), qui a conquis le cœur de millions de personnes, est né. Son nom est gravé en lettres d'or non seulement dans l'histoire de l'Argentine, mais aussi dans celle du sport mondial.

Le 30 octobre revêt une importance particulière en tant que journée regroupant un immense héritage historique, allant des découvertes scientifiques aux sommets du sport et de l'art.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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