L'équipe nationale d'Ouzbékistan remporte sa première médaille aux championnats du monde de tir sportif

Les championnats du monde de tir sportif, organisés dans la capitale qatarie Doha, ont marqué un tournant historique pour le sport ouzbek. Selon le service de presse du Comité National Olympique (CNO), l'équipe nationale du pays a décroché la première médaille de son histoire dans cette discipline lors d'un championnat du monde.

Ce succès historique a été enregistré lors de l'épreuve par équipe masculine de tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres.

Une finale sous tension et le podium

L'équipe d'Ouzbékistan, composée de Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev et Muhammad Kamolov, a fait preuve d'une grande précision et d'une détermination sans faille lors des finales :

La lutte pour le podium : Nos tireurs ont totalisé 1738 points, remportant ainsi la médaille de bronze des championnats du monde ;

Le drame des critères de départage : L'équipe de Corée du Sud, médaillée d'argent, a également totalisé 1738 points, tout comme nos tireurs. Cependant, selon le règlement, les Sud-Coréens ont pris la deuxième place du podium grâce à un meilleur nombre de mouches (centres de cible) ;

Le médaillé d'or : La victoire finale est revenue à l'équipe de Chine avec un score de 1755 points.

Résultats finaux :

Chine — 1755 points ; Corée du Sud — 1738 points ; Ouzbékistan — 1738 points.

Cette médaille de bronze historique prouve une fois de plus la compétitivité croissante de l'école ouzbèke de tir sportif sur la scène mondiale.