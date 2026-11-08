Avant le match du 12 novembre : les détails sur Shomurodov et Husanov

Des changements importants ont eu lieu avant le stage d'entraînement officiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la fenêtre FIFA de novembre.

Selon les informations fournies par le staff technique, un élément clé de la défense de l'équipe nationale, Abdukodir Khusanov ne sera pas convoqué pour le rassemblement de novembre. Parallèlement, le capitaine et attaquant vedette, Eldor Shomurodov ne pourra pas rejoindre l'équipe dès les premiers jours du stage.

Quelle est la raison de l'absence de Khusanov et de la situation de Shomurodov ?

Le staff de l'équipe nationale a fourni des explications officielles sur l'état des joueurs clés :

Abdukodir Khusanov en phase de récupération complète : Le staff médical et technique de l'équipe nationale, tenant compte de la condition physique et du processus de récupération du jeune défenseur, a décidé de ne pas l'appeler pour ce stage afin de ne pas compromettre sa santé ;

Le retard d'Eldor Shomurodov : Le capitaine de l'équipe nationale, présent sur la liste officielle, manquera les premiers jours d'entraînement pour des raisons familiales et rejoindra le groupe par la suite.

Détails du match amical prévu contre la Russie

Dans le cadre de la trêve de novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan passera un test international important à Tachkent :

Adversaire : l'équipe nationale de Russie ;

Date et heure : le 12 novembre à 20:00 ;

Stade : à Tachkent, stade central Pakhtakor.

Cette confrontation sera un terrain d'essai crucial pour notre équipe nationale afin de tester de nouveaux schémas tactiques et d'évaluer le potentiel des forces de réserve en défense et en attaque.