Avant le match du 12 novembre : les détails sur Shomurodov et Husanov

·28·Sport
Avant le match du 12 novembre : les détails sur Shomurodov et Husanov

Des changements importants ont eu lieu avant le stage d'entraînement officiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la fenêtre FIFA de novembre.

Selon les informations fournies par le staff technique, un élément clé de la défense de l'équipe nationale, Abdukodir Khusanov ne sera pas convoqué pour le rassemblement de novembre. Parallèlement, le capitaine et attaquant vedette, Eldor Shomurodov ne pourra pas rejoindre l'équipe dès les premiers jours du stage.

Quelle est la raison de l'absence de Khusanov et de la situation de Shomurodov ?

Le staff de l'équipe nationale a fourni des explications officielles sur l'état des joueurs clés :

  • Abdukodir Khusanov en phase de récupération complète : Le staff médical et technique de l'équipe nationale, tenant compte de la condition physique et du processus de récupération du jeune défenseur, a décidé de ne pas l'appeler pour ce stage afin de ne pas compromettre sa santé ;

  • Le retard d'Eldor Shomurodov : Le capitaine de l'équipe nationale, présent sur la liste officielle, manquera les premiers jours d'entraînement pour des raisons familiales et rejoindra le groupe par la suite.

Détails du match amical prévu contre la Russie

Dans le cadre de la trêve de novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan passera un test international important à Tachkent :

  • Adversaire : l'équipe nationale de Russie ;

  • Date et heure : le 12 novembre à 20:00 ;

  • Stade : à Tachkent, stade central Pakhtakor.

Cette confrontation sera un terrain d'essai crucial pour notre équipe nationale afin de tester de nouveaux schémas tactiques et d'évaluer le potentiel des forces de réserve en défense et en attaque.

Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Husanov titulaire face à Norwich : Maresca lui fait confianceHusanov titulaire face à Norwich : Maresca lui fait confiance17 septembre 22:14Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?1 août 22:00Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?12 septembre 06:46Pourquoi Abdukodir Khusanov pourrait-il rester sur le banc contre Bournemouth ?Pourquoi Abdukodir Khusanov pourrait-il rester sur le banc contre Bournemouth ?22 août 10:00Eldor Shomurodov recommandé au Spartak : un transfert est-il possible ?Eldor Shomurodov recommandé au Spartak : un transfert est-il possible ?4 août 10:41Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?1 août 23:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester