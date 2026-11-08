Deuil dans le football brésilien : un joueur renommé victime d'une fusillade au bar « B10 »

Le football brésilien est en deuil. Connu des supporters sous les surnoms de Bismark et « B10 » , le footballeur expérimenté de 36 ans, Bismark Vinicius Freire do Nascimento, est décédé prématurément à la suite d'une fusillade dans un bar.

Bien que la victime ait été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique, les efforts des médecins n'ont pas suffi à lui sauver la vie.

Que s'est-il passé dans le bar de Natal ?

Les médias locaux et la police civile de l'État du Rio Grande do Norte ont révélé les détails de la tragédie :

Origine du conflit : Le joueur se trouvait dans un bar de Natal avec des amis dans la nuit de jeudi à vendredi. Une dispute verbale inattendue a éclaté entre Bismark et un individu inconnu ;

Usage d'armes à feu et victimes : La dispute a rapidement dégénéré en fusillade. Le joueur a été mortellement blessé et une autre personne a été touchée (elle est actuellement en vie et hospitalisée) ;

Enquête criminelle : Les autorités mènent actuellement une enquête approfondie pour déterminer les causes de la fusillade et identifier les responsables.

Trois enfants laissés derrière et des projets brisés

Bismark n'avait pas encore prévu de mettre fin à sa carrière et nourrissait de grandes ambitions :