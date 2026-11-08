Qui sont les 3 élèves préférés de Tulkin Kilichev ? Leurs qualités uniques...

L'entraîneur principal de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan, Tulkin Kilichev, a nommé les trois boxeurs qui lui tiennent le plus à cœur. Le capitaine de l'équipe, Abdumalik Khalokov, occupe la première place dans son choix. Cependant, les réflexions de l'entraîneur sur ses deux autres élèves sont également remarquables : l'un est particulièrement apprécié pour son obéissance stricte, et l'autre pour sa bonne humeur constante.

La boxe ouzbèke a obtenu des résultats impressionnants sur la scène internationale ces dernières années, étant reconnue comme l'une des écoles les plus fortes au monde. Derrière ces succès se cache non seulement le travail des athlètes talentueux, mais aussi celui des entraîneurs qui les préparent aux grandes compétitions.

Dans une récente interview, l'entraîneur principal de l'équipe nationale, Tulkin Kilichev, a mentionné trois boxeurs qui lui sont les plus proches parmi ses élèves. Fait intéressant, son choix ne repose pas uniquement sur les résultats sportifs, mais aussi sur le caractère des athlètes, leur relation avec l'entraîneur et leur rôle au sein de l'équipe.

En première place — le champion olympique et capitaine de l'équipe

Lorsque l'on a demandé à Tulkin Kilichev quels élèves de la nouvelle génération lui tenaient le plus à cœur, il a cité sans hésiter le nom d'Abdumalik Khalokov.

Selon l'entraîneur principal, Khalokov occupe une place importante non seulement sur le ring en tant que capitaine de l'équipe nationale, mais aussi au sein du groupe. Kilichev a indiqué qu'il le consultait régulièrement.

L'entraîneur a rappelé qu'il discutait également de nombreuses questions avec les représentants de la génération précédente, Hasanboy Dusmatov et Bakhodir Jalolov et a souligné l'importance de leurs échanges.

Cela montre à quel point l'avis et les capacités de leadership des athlètes expérimentés sont valorisés au sein de l'équipe nationale.

Le boxeur en deuxième place bénéficie de la confiance absolue de l'entraîneur

Dans le classement personnel de Kilichev, la deuxième place est occupée par Erkinboev.

L'entraîneur principal a souligné que la qualité la plus importante de cet athlète est son obéissance et le fait qu'il exécute les tâches données sans poser de questions.

« Il s'en fiche complètement : si vous lui dites “Fais comme ça”, il suit cette voie sans regarder en arrière. Il pense : “Si l'entraîneur l'a dit, il faut le faire”. Il ne connaît pas la peur, il se bat jusqu'au bout. Le plus important, c'est qu'il croit, il accorde une confiance totale à l'entraîneur », a déclaré Kilichev.

Ainsi, pour l'entraîneur, l'avantage principal de ce boxeur n'est pas seulement la préparation physique ou la maîtrise technique. Sa capacité à accepter les instructions, à rester fidèle au plan et à se battre jusqu'au bout sur le ring est également particulièrement appréciée.

En troisième place — Khabibullaev, qui garde toujours le sourire

Khabibullaev figure également dans le top 3 de Tulkin Kilichev.

L'entraîneur principal l'a décrit comme un athlète obéissant qui apporte une bonne ambiance à l'équipe.

« Khabibullaev est aussi un garçon obéissant. Il sourit toujours, il est de bonne humeur. Parfois, il est un peu lent, bien sûr, mais c'est quand même un bon gars », a déclaré l'entraîneur avec humour.

Ainsi, trois qualités différentes se sont manifestées dans le choix de Kilichev : un capitaine capable de diriger l'équipe, un combattant qui exécute les instructions sans discuter et un athlète qui crée une atmosphère positive.

Quels résultats historiques la boxe ouzbèke, sous la direction de Tulkin Kilichev, a-t-elle obtenus ?

Les réflexions de Tulkin Kilichev sur ses élèves semblent encore plus intéressantes dans le contexte de ses succès en tant qu'entraîneur.

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, les boxeurs ouzbeks ont enregistré un résultat historique en remportant cinq médailles d'or. Ce résultat a placé notre pays à la première place du classement général des médailles en boxe.

Lors des championnats du monde organisés à Tachkent en 2023, les boxeurs ouzbeks sont également devenus l'un des leaders de la compétition avec cinq médailles d'or. De plus, aux Jeux asiatiques de Hangzhou en 2022, l'équipe nationale a remporté trois médailles d'or.

L'équipe a également obtenu des résultats primés lors des championnats du monde organisés par World Boxing et l'IBA. Les succès de Kilichev à l'échelle continentale ont contribué à sa reconnaissance comme l'un des meilleurs entraîneurs d'Asie.

Quel caractère se cache derrière les champions ?

Pour gagner en boxe, la puissance de frappe, la vitesse et l'endurance ne suffisent pas. La préparation mentale de l'athlète, sa discipline, sa confiance en son entraîneur et sa capacité à faire passer l'intérêt de l'équipe avant les objectifs personnels sont également cruciales.

Les réflexions de Tulkin Kilichev sur ses trois élèves pointent précisément vers ces aspects. À ses yeux, un boxeur fort doit non seulement vaincre son adversaire sur le ring, mais aussi être une personne disciplinée, fiable et déterminée à atteindre ses objectifs pendant l'entraînement.

Peut-être est-ce là l'un des secrets des succès de la boxe ouzbèke sur la scène internationale : derrière les victoires sur le ring se cachent un travail acharné, une confiance mutuelle et des relations solides entre l'entraîneur et l'athlète.