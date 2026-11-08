«C'est très douloureux» : Maresca explique la troisième défaite consécutive de City

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«C'est très douloureux» : Maresca explique la troisième défaite consécutive de City

Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, après une défaite 1-3 à l'extérieur contre Nottingham Forest, l'entraîneur de «Manchester City», Enzo Maresca », a exprimé ses réflexions après le match.

Selon une déclaration publiée sur le site officiel des « Citizens », le technicien italien a qualifié ce revers inattendu sur le terrain adverse de coup dur, soulignant que les erreurs défensives grossières ne restent jamais impunies.

Cette rencontre a marqué pour «Manchester City» le troisième résultat négatif consécutif en Premier League.

« Si tu fais une erreur, tu es puni » : les principaux griefs de Maresca

L'entraîneur de City a expliqué que malgré la maîtrise du jeu par son équipe, le résultat final a été négatif :

  • Une possession inutile : « C'est un résultat très douloureux. Nous avons eu l'initiative pendant la majeure partie du match et avons gardé le ballon. Mais la Premier League est un championnat où, si tu ne concrétises pas tes occasions et que tu commets des erreurs défensives, tu es toujours sévèrement puni » ;

  • La grande détermination de l'adversaire : Maresca a évalué la performance des hôtes : « Nottingham Forest a très bien défendu, a fait preuve d'un engagement immense sur le terrain et a exploité ses occasions avec une efficacité maximale ».

Une leçon difficile avant la trêve internationale

La défaite juste avant le rassemblement des équipes nationales n'a pas manqué d'affecter le moral au sein du club :

  • Une analyse sérieuse pendant la trêve : « Partir en trêve internationale avec un tel état d'esprit est difficile mentalement, cela laisse un goût amer. C'est notre première défaite dans cette compétition, et elle doit nous servir de grande leçon » ;

  • La mission de renouer avec la victoire : Le technicien a indiqué que pendant la pause de deux semaines, le staff technique analysera minutieusement les lacunes constatées et que l'équipe devra reprendre des forces pour revenir à une série victorieuse.

Chronique du match et détails des buts

La rencontre, qui s'est déroulée dans la soirée du 7 novembre, a débuté par des attaques intenses des hôtes :

  • Les buts rapides de Forest : Matheus Cunha a ouvert le score à la 6e minute, tandis que Liam Delap a marqué deux fois aux 18e et 73e minutes, réalisant un doublé ;

  • La réponse de City : Le seul but inscrit par Rayan Cherki à la 52e minute pour les Mancuniens n'a pas suffi à sauver l'équipe de la défaite.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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