« Dire qu'il fuit est faux » : Poirier met fin aux rumeurs autour d'Islam Makhachev

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« Dire qu'il fuit est faux » : Poirier met fin aux rumeurs autour d'Islam Makhachev

Ancien prétendant au titre UFC et combattant américain expérimenté, Dustin Poirier a exprimé son opinion sur les critiques visant le champion des poids légers Islam Makhachev.

La décision de Makhachev de ne pas monter dans l'octogone avant janvier 2027 a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, certains fans qualifiant cela d'« évitement des combats ». Dans une interview publiée sur le compte X de « UFC on Paramount+ », Poirier a clairement souligné que ces accusations étaient totalement infondées.

« Il a nettoyé toute la division » : la position ferme de Poirier

Le combattant américain a hautement salué le niveau professionnel et le parcours de Makhachev :

  • Réfutation des rumeurs de peur : « Je vois les gens écrire sur les réseaux sociaux qu'il a peur, qu'il fuit. Non, je ne pense pas qu'il ait peur de qui que ce soit. Il a le potentiel d'affronter n'importe quel adversaire et n'en est pas le moins du monde effrayé » ;

  • Domination absolue dans la division : Poirier a rappelé que le combattant russe a vaincu presque tous les adversaires sérieux de sa catégorie de poids, dominant ainsi totalement la division ;

  • Choix pour l'avenir : « S'il le veut vraiment, il peut encore combattre à haut niveau pendant de nombreuses années. Mais cette décision dépend uniquement de son désir personnel et de sa motivation intérieure ».

Le dernier succès de Makhachev

Islam Makhachev a effectué sa dernière défense de titre en août de cette année :

  • Victoire sur Garry : Le combattant russe a remporté une victoire par décision unanime des juges après un combat complexe de 5 rounds contre le célèbre prétendant invaincu irlandais Ian Machado Garry ;

  • Défense de titre : Après cette nouvelle défense réussie, le champion a décidé de prendre une pause temporaire pour récupérer et se préparer aux prochains adversaires sérieux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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