Gaethje ou Pimblett ? Résultats du sondage explosif sur le super-combat de Topuria

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Gaethje ou Pimblett ? Résultats du sondage explosif sur le super-combat de Topuria

L'ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids Ilia Topuria a publié sur ses réseaux sociaux les résultats d'un sondage à grande échelle mené auprès de ses fans et abonnés concernant son prochain adversaire.

Le combattant a proposé à son audience de choisir entre deux prétendants de premier plan : la star britannique Paddy Pimblett et le champion des poids légers, l'Américain Justin Gaethje. Le vote a été plus intense et actif que prévu.

Résultats du sondage : Qui les fans ont-ils choisi ?

En 24 heures, plus de 850 000 passionnés de combat ont participé au vote pour exprimer leur préférence :

  • Justin Gaethje — victoire : La majorité des fans a souhaité voir l'Américain. Sa candidature a recueilli 474 113 voix (55 %) de suffrages ;

  • Paddy Pimblett — 2ème place : L'option de l'athlète britannique a reçu 385 522 voix (45 %) de suffrages ;

  • Activité record : Au total, 859 635 fans ont participé directement au vote, confirmant l'immense intérêt pour ce duel.

Gaethje ou Pimblett ? Résultats du sondage explosif sur le super-combat de Topuria

Appel ouvert à Dana White

En résumant les résultats, Topuria a laissé un commentaire court et percutant en taguant directement la page du président de l'UFC, Dana White :

« Plus de 850 000 personnes en moins de 24 heures... »

Par cet appel, l'athlète a montré à la direction de la promotion quel affrontement le public réclame. Selon les fans, un choc entre Topuria et le puncheur Gaethje pourrait devenir le blockbuster le plus marquant de l'année.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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