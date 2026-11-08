Choc pour le titre à Madrid : l'Atlético et le FC Barcelone s'affrontent pour la première place

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Choc pour le titre à Madrid : l'Atlético et le FC Barcelone s'affrontent pour la première place

La 12e journée de La Liga espagnole verra s'affronter l'une des rencontres les plus attendues et acharnées de la saison. Les deux géants, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, qui occupent les 1ère et 2e places du classement et mènent la course au titre, vont en découdre.

Ce choc au sommet, qui pourrait décider du sort du leadership au classement, se déroulera dans le somptueux stade Civitas Metropolitano de Madrid.

Quand et à quelle heure le match commence-t-il ?

Voici les détails principaux de cette affiche :

  • Date et heure : Le match aura lieu aujourd'hui, le 8 novembre, et débutera dans la nuit du 9 novembre à 01:00 ;

  • Stade : Civitas Metropolitano (Madrid) ;

  • Arbitre principal : La rencontre sera dirigée par l'équipe arbitrale menée par l'expérimenté Javier Alberola Rojas.

5 derniers matchs : Luttes acharnées et domination du Barça

Les dernières confrontations entre les deux équipes ont toujours été intenses, riches en résultats surprenants et en buts. Sur les 5 derniers matchs officiels, le FC Barcelone en a remporté 3 et l'Atlético 2 :

  1. 14 avril 2026 | Ligue des Champions, quart de finale (retour) : Atlético 1-2 FC Barcelone ;

  2. 8 avril 2026 | Ligue des Champions, quart de finale (aller) : FC Barcelone 0-2 Atlético ;

  3. 4 avril 2026 | La Liga, 30e journée : Atlético 1-2 FC Barcelone ;

  4. 3 mars 2026 | Coupe du Roi, demi-finale (retour) : FC Barcelone 3-0 Atlético ;

  5. 12 février 2026 | Coupe du Roi, demi-finale (aller) : Atlético 4-0 FC Barcelone.

Duel pour la 1ère place : À quoi s'attendre ?

Le match d'aujourd'hui n'est pas qu'une simple lutte pour trois points, c'est aussi un coup psychologique dans la course au titre de La Liga. L'écart entre les clubs au classement est minime, et une victoire au Civitas Metropolitano permettra à l'équipe gagnante de prendre seule la tête du championnat.

Atlético de MadridFC BarceloneCívitas MetropolitanoEspagneMadrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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