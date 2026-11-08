Une nouvelle souche de coronavirus identifiée : difficile à distinguer de la grippe

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Une nouvelle souche de coronavirus identifiée : difficile à distinguer de la grippe

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni des informations sur les symptômes d'une nouvelle souche de coronavirus appelée PJ.2.1. Les experts soulignent que les signes provoqués par cette variante peuvent être très similaires à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Il n'est donc pas facile de la distinguer des autres infections respiratoires.

Selon l'OMS, la nouvelle souche se manifeste par des symptômes courants dans de nombreuses infections respiratoires. Cette similitude rend difficile le diagnostic de la maladie sur la seule base des symptômes externes. En d'autres termes, il est impossible de déterminer avec certitude quel virus a été contracté en se basant uniquement sur les symptômes observés chez une personne.

Par conséquent, des tests en laboratoire sont nécessaires pour identifier le virus spécifique et poser un diagnostic précis. Cette méthode est essentielle pour déterminer le type d'infection.

À l'heure actuelle, Alexey Agranovsky, professeur au département de virologie de la faculté de biologie de l'Université d'État de Moscou, a souligné que la souche PJ.2.1 ne présente pas un niveau de risque plus élevé que les variantes précédentes.

Selon l'expert, dans la situation actuelle, il n'y a pas de base suffisante pour introduire des mesures de quarantaine afin d'empêcher l'entrée de cette souche dans les régions. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures restrictives pour le moment en raison de cette nouvelle variante.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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