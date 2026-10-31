Un « tapis volant » présenté pour l'armée américaine

Un système de camouflage inhabituel conçu pour dissimuler le matériel militaire et les soldats à la surveillance des drones et des satellites a été présenté aux États-Unis. Ce dispositif, décrit comme un « tapis volant », peut fonctionner en continu jusqu'à deux heures.

La société américaine Vigil Autonomy a dévoilé le système de camouflage Air Cover, conçu pour protéger le matériel militaire et les soldats contre la détection par des drones de reconnaissance et des satellites. C'est ce qu'a rapporté la publication Defence Express.

Air Cover est un système sous forme de revêtement spécial, équipé d'un drone à chacun de ses quatre coins. Ils volent au-dessus de l'objet protégé pour le dissimuler aux moyens de surveillance.

L'objectif principal du système est de limiter la capacité de détecter le matériel militaire non seulement par des caméras optiques classiques, mais aussi dans les plages infrarouges et radar. En particulier, Air Cover vise à protéger contre la surveillance par caméras thermiques et radars SAR.

La différence la plus importante d'Air Cover par rapport aux moyens de camouflage traditionnels est qu'il peut dissimuler non seulement des objets immobiles, mais aussi du matériel militaire en mouvement. Le système peut fonctionner en continu jusqu'à deux heures. Il est également possible de l'utiliser en mode stationnaire en le fixant sur plusieurs supports.

Pour l'instant, les caractéristiques techniques et les capacités du projet n'ont pas été entièrement révélées. Au vu de l'état actuel du projet, il pourrait encore être à un stade préliminaire.

La publication Defence Express, tout en soulignant les aspects uniques de ce concept, a également attiré l'attention sur certains de ses problèmes et limites.

Tout d'abord, Air Cover ne dissimule l'objet protégé que par le haut. Par conséquent, l'efficacité du système dépend directement de l'angle d'observation. Par exemple, la possibilité de détecter le matériel militaire via une caméra thermique située sur le côté peut subsister.

En outre, la question de savoir à quel point la dissimulation face aux radars SAR est importante se pose. En effet, ces radars sont généralement utilisés pour cartographier des zones et étudier la surface terrestre plutôt que pour suivre les mouvements des unités militaires.

Une autre question importante est la durée de fonctionnement autonome du système. Un vol de deux heures peut être suffisant uniquement pour des missions de courte durée ou pour certaines phases d'une opération militaire.

Une fois la batterie épuisée, il faudra transporter le système sur le véhicule militaire ou le porter comme charge supplémentaire par les soldats.

Ainsi, Air Cover attire l'attention en tant que nouvelle approche dans le domaine du camouflage militaire. Cependant, son efficacité pratique, ses capacités techniques et ses limites existantes pourraient être clarifiées lors de futurs tests.