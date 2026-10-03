Les vols spatiaux de longue durée présentent de nouveaux risques pour la santé

Les ambitions de l'humanité dans l'exploration spatiale font face à un nouveau problème médical sérieux. Selon les résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique Mayo Clinic Proceedings, il a été constaté que les astronautes ayant passé plus de 90 jours dans l'espace présentent un risque accru de fracture de la hanche après leur retour sur Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Étant donné que le nombre d'humains ayant voyagé dans l'espace est relativement faible, les scientifiques ont utilisé une méthode de modélisation probabiliste bayésienne pour analyser ces données. L'étude a montré que, bien que le taux global de blessures chez les astronautes n'ait pas augmenté, les participants à des missions de plus de trois mois présentent une incidence de fractures de la hanche plus élevée que ceux ayant effectué des vols courts ou que les personnes n'ayant jamais voyagé dans l'espace.

De plus, ce type de fractures survient chez les astronautes à un âge beaucoup plus jeune que dans la population générale. Selon les experts, cela indique que la perte de masse osseuse pendant un vol spatial entraîne des conséquences négatives à long terme.

L'impact de la microgravité sur le système osseux

La microgravité est identifiée comme la cause principale de ces changements. Dans l'espace, les os et les muscles subissent une charge nettement moindre que sur Terre, poussant l'organisme à s'adapter à ces nouvelles conditions. En conséquence, la masse osseuse diminue et la structure du tissu osseux se modifie.

Le problème majeur est que l'humain ne remarque généralement pas la perte de tissu osseux à temps. À son retour sur Terre, un astronaute peut se sentir pleinement rétabli et reprendre des activités physiques intenses, alors même que la solidité de ses os n'est pas encore revenue à son niveau d'avant le vol.

Perspectives pour les futures missions spatiales de longue durée

Ces résultats scientifiques sont cruciaux pour la planification des futures expéditions spatiales de longue durée. Actuellement, la NASA prépare des missions de plus de six mois, des habitats lunaires dans le cadre du programme Artemis, ainsi que des expéditions habitées vers Mars à long terme.

À cet égard, les chercheurs soulignent la nécessité de renforcer le contrôle de l'état osseux des astronautes. Outre l'évaluation standard de la densité minérale osseuse par absorptiométrie à rayons X, la NASA utilise désormais la tomodensitométrie quantitative avant et après les vols spatiaux. Cette méthode permet une évaluation détaillée de l'état de zones osseuses spécifiques et de leur processus de récupération.