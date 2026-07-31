Tecno dévoile la vidéo de son premier smartphone « sans bordures »

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Tecno dévoile la vidéo de son premier smartphone « sans bordures »

La société Tecno a publié sa toute première bande-annonce officielle pour un smartphone conceptuel nommé Next-Gen Bezelless Concept Phone. Selon ixbt.com, la principale caractéristique de cet appareil est son écran innovant, qualifié de « sans bordures » dans l'annonce. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le fabricant, les ingénieurs ont réussi à éliminer complètement la bordure noire visible entre l'écran et le boîtier. Cela offre aux utilisateurs une image encore plus immersive et unifiée, marquant une étape unique sur le marché des technologies mobiles modernes.

Technologies du futur et interface HiOS 16

Dans un clip officiel de 21 secondes diffusé par les médias étrangers, un appareil futuriste de couleur argentée est clairement visible. Le smartphone est équipé de l'interface HiOS 16 basée sur Android, qui présente des décorations d'écran lumineuses, des widgets pratiques et des applications modernes.

Comme le montre la vidéo, l'écran avancé occupe presque entièrement la totalité du panneau avant du smartphone. Néanmoins, les concepteurs n'ont pas oublié d'intégrer une caméra frontale — la caméra selfie est logée dans un petit orifice circulaire situé dans la partie supérieure de l'écran.

Première officielle et salon IFA 2026

La présentation officielle de cet appareil conceptuel au grand public est prévue pour un avenir proche. Selon ixbt.com, la toute première démonstration du Next-Gen Bezelless Concept Phone aura lieu lors du salon IFA 2026.

Pour l'instant, Tecno n'a pas fourni d'informations précises sur le moment où cette technologie innovante sera mise en production de masse ou utilisée dans des modèles commerciaux. Néanmoins, ce concept suscite un grand intérêt chez les passionnés de technologie, car il pourrait ouvrir une nouvelle ère de designs sans bordures dans l'industrie des smartphones.

TecnoSmartphoneConceptIFA 2026Technologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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