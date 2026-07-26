Xiaomi imprime un million d'exemplaires d'un guide sur l'utilisation des smartphones pour les seniors

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Xiaomi imprime un million d'exemplaires d'un guide sur l'utilisation des smartphones pour les seniors

À une époque où les technologies évoluent rapidement, la maîtrise des gadgets modernes par les personnes âgées devient un problème sérieux. Pour combler ce fossé social, la société chinoise Xiaomi s'est lancée dans un projet d'envergure : la marque a imprimé 1 million d'exemplaires d'un guide spécial pour apprendre à utiliser un smartphone, rapporte Ixbt.com rapporte .

Comme le rapporte la publication ixbt.com, ces livres intitulés "Guide d'utilisation des smartphones pour les seniors" sont distribués tout à fait gratuitement dans les magasins officiels Xiaomi Home. Par cette initiative, l'entreprise vise à aider les personnes âgées qui se sentent mal à l'aise dans le monde des technologies numériques à simplifier leurs tâches quotidiennes.

Technologies complexes en langage simple

Le guide a été préparé selon une méthodologie spéciale, où toutes les instructions sont présentées dans un langage très simple et compréhensible. Le livre aborde en détail les fonctions de base du smartphone, notamment l'agrandissement de la taille du texte, le réglage du volume sonore et la reconnaissance des icônes d'applications.

Des instructions détaillées sont également fournies pour les processus qui posent le plus de difficultés aux seniors : ajouter un nouveau contact, installer et désinstaller des programmes, changer le fond d'écran et travailler avec les paramètres de base. Chaque action est enrichie d'images visuelles, permettant à l'utilisateur de gérer l'appareil de manière autonome.

Responsabilité sociale et large portée

Ce n'est pas le premier projet de Xiaomi dans cette direction. En février de cette année, la marque avait imprimé 70 000 exemplaires de ces guides et les avait distribués dans plus de 2 000 magasins. Le prochain tirage d'un million d'exemplaires témoigne du succès et de la forte demande pour ce projet.

Étant donné que les smartphones Xiaomi figurent également parmi les appareils les plus populaires sur le marché ouzbek, de telles initiatives sont également pertinentes pour les utilisateurs locaux. Bien que ces livres soient actuellement destinés uniquement au marché chinois, cette approche de l'entreprise pourrait servir d'exemple à d'autres géants technologiques.

Les experts soulignent que de tels guides imprimés sont un outil important pour améliorer l'alphabétisation numérique. Souvent, les jeunes générations n'ont pas le temps d'expliquer les fonctions des smartphones à leurs parents ou grands-parents, et de tels livres servent de compagnon et de conseiller permanent pour les personnes âgées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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