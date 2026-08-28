Starlink et Liberty lancent la communication par satellite directe au Costa Rica

Les évolutions dans le domaine des technologies spatiales propulsent les capacités de communication des utilisateurs vers un tout nouveau niveau. Selon ixbt.com, Starlink, en partenariat avec l'opérateur Liberty, a lancé avec succès au Costa Rica le service Starlink Mobile, permettant aux smartphones standards de se connecter directement aux satellites. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce nouveau service est destiné aux habitants des zones reculées et difficiles d'accès où les stations de base terrestres traditionnelles sont absentes. Grâce à lui, les utilisateurs pourront communiquer via leurs appareils même sans couverture mobile terrestre.

Capacités et couverture

La nouvelle technologie permet d'accomplir des tâches essentielles même dans des conditions où le réseau mobile habituel ne fonctionne pas. Plus précisément, le service permet aux utilisateurs d'envoyer des SMS et des messages vocaux, de partager leur géolocalisation et d'utiliser des cartes ainsi que certaines applications nécessaires.

Les experts soulignent que cette technologie devrait être particulièrement demandée dans les régions montagneuses, les forêts tropicales denses et le long des côtes maritimes. Ainsi, le Costa Rica devient l'un des pays de la région où les capacités de communication mobile sont étendues dans des zones non couvertes par l'infrastructure traditionnelle.

Expansion mondiale

Cette étape constitue le prochain volet de la stratégie à grande échelle de Starlink visant à renforcer sa position en Amérique latine. Auparavant, il avait été rapporté que le service satellite Starlink Direct-to-Cell similaire avait été lancé au Chili, et un projet identique avait également été mis en œuvre en Italie.

Le projet actuel, mené au Costa Rica en collaboration avec l'opérateur Liberty, démontre l'expansion constante de la technologie Direct to Cell dans la région latino-américaine. Starlink continue d'étendre activement sa présence dans la région, offrant ainsi plus de commodité à la population.