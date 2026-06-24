L'opérateur mobile T2 permet d'échanger le trafic excédentaire contre des réductions

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L'opérateur mobile T2 permet d'échanger le trafic excédentaire contre des réductions

L'opérateur mobile russe T2 (anciennement Tele2) met à jour considérablement son programme de fidélité « Bolshe » et l'a déclaré ouvert à tous les utilisateurs de communications. Désormais, non seulement les clients de l'entreprise, mais aussi les abonnés de n'importe quel autre opérateur peuvent échanger des gigaoctets accumulés contre des bonus et des réductions sur des services quotidiens. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Cette étape vise à modifier l'approche traditionnelle du marché des télécommunications en transformant le trafic mobile en une sorte de « monnaie numérique ». Selon ixbt.com, dès que les nouveaux utilisateurs rejoignent le programme, ils reçoivent des « gigaoctets de bienvenue » pour effectuer leur premier échange et découvrir les possibilités du service.

Catégories quotidiennes et réseau de partenaires

L'une des principales nouveautés du programme est l'introduction d'un système de « catégories quotidiennes ». Chaque jour, trois nouvelles offres apparaissent dans l'application spéciale : l'une est obtenue directement en échange de gigaoctets, tandis que les deux autres sont des privilèges offerts par les partenaires du programme. Le thème des offres change quotidiennement et se répète selon un cycle hebdomadaire.

Le programme couvre les domaines les plus demandés de la vie quotidienne, notamment :

  • La livraison de nourriture et de plats préparés ;
  • Les achats en ligne et hors ligne ;
  • Les services de transport et de taxi ;
  • Les événements de divertissement et les surprises spéciales.
La liste des partenaires comprend de grandes marques telles qu'Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, « Magnit » et « Lenta ». Cela permet aux utilisateurs de transformer leur trafic internet inutilisé en un avantage économique réel.

Une nouvelle approche du système de fidélité

Les représentants de T2 soulignent que l'entreprise abandonne le système traditionnel de cumul de points attendu depuis des années pour mettre l'accent sur des offres rapides et personnalisées. Il s'agit d'un modèle plus clair et plus attractif pour l'utilisateur, car les gigaoctets sont renouvelés chaque mois et leur expiration était un point sensible pour de nombreux abonnés.

Alors que la concurrence entre les opérateurs mobiles s'intensifie également sur le marché ouzbek, une telle expérience sur le marché russe est remarquable. Dans notre région, les opérateurs proposent également divers systèmes de bonus, mais la possibilité de « vendre » le trafic au sein d'un écosystème unique, ouvert même aux abonnés d'autres opérateurs, est considérée comme une nouvelle étape.

En conclusion, cette initiative de T2 vise à transformer les services de communication mobile non plus seulement en un moyen de communication, mais en un outil financier aidant à réduire les dépenses quotidiennes. De telles solutions technologiques devraient servir de modèle à d'autres opérateurs régionaux à l'avenir.

T2TélécommunicationsGigaoctetTechnologieRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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