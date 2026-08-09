Cloudflare : dans cinq ans, le trafic de l’IA dépassera celui des humains d’un facteur mille

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Cloudflare : dans cinq ans, le trafic de l’IA dépassera celui des humains d’un facteur mille

Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle devrait provoquer un bouleversement majeur dans la structure du trafic Internet mondial. Selon ixbt.com, Thomas Seifert, directeur financier de Cloudflare, estime que si le rythme actuel se maintient, les systèmes automatisés généreront dans cinq ans mille fois plus de trafic que les humains. Dans un tel scénario, l’activité humaine pourrait ne représenter que 0,1 % du trafic total du réseau, selon Ixbt.com, qui rapporte ces chiffres.

Cela ne signifie toutefois pas que les utilisateurs commenceront à utiliser moins Internet. La croissance sera principalement portée par divers agents, bots et programmes capables d’accéder de manière autonome aux sites et aux API, de rechercher des informations, d’échanger des données et de communiquer entre eux. Les opérations sur Internet passent ainsi progressivement du format « humain — service » au modèle « programme — programme ».

Évolution des prévisions et charge sur les infrastructures

Dans ce contexte, Cloudflare a été contraite de revoir ses précédentes prévisions. Alors que le trafic des machines ne devait initialement dépasser celui des humains qu’en 2027, les mesures de l’entreprise montrent que cela s’est produit bien plus tôt, dès mai 2026. Le principal facteur d’accélération a précisément été la popularisation de l’intelligence artificielle.

La multiplication spectaculaire des requêtes automatisées constituera un sérieux défi pour les infrastructures Internet. Un trafic machine mille fois supérieur nécessitera des réseaux plus efficaces, des serveurs plus puissants et des systèmes de traitement des requêtes plus performants. Dans le même temps, les enjeux de cybersécurité se complexifieront : il deviendra de plus en plus difficile de distinguer les agents intelligents légitimes des bots malveillants, des scanners et des systèmes automatisés de collecte de données.

Indicateurs financiers et réaction du marché

Les déclarations de la direction de Cloudflare sont intervenues au moment de la publication des résultats financiers de l’entreprise pour le deuxième trimestre. Sur la période, le chiffre d’affaires a atteint 696 millions de dollars, en hausse de 36 % sur un an. Malgré cela, la perte nette a plus que triplé pour atteindre 205,7 millions de dollars.

Malgré l’augmentation de la perte financière, les investisseurs ont accueilli favorablement les résultats. L’action de l’entreprise a progressé d’environ 16 % dans les échanges prolongés. Cette hausse s’explique par un chiffre d’affaires supérieur aux attentes et par un afflux record de grands clients entreprises.

CloudflareIntelligence ArtificielleTrafic InternetCybersécuritéTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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