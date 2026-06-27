Le développement rapide des technologies d'AI a accéléré la construction d'immenses centres de données à travers le monde. De nombreux experts craignaient que l'apparition de tels consommateurs massifs n'entraîne une pénurie d'électricité et une hausse des tarifs pour la population. Cependant, une nouvelle étude menée aux États-Unis a totalement changé cette perspective. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Des chercheurs de l'Electric Power Research Institute (EPRI) et de Watershed ont analysé des données entre 2015 et 2024, révélant que l'expansion des centres de données n'a pas provoqué une hausse, mais plutôt une baisse des prix de l'électricité pour les ménages. Selon ixbt.com, ce processus est lié aux « économies d'échelle » dans l'économie.

La particularité du système énergétique est que la majeure partie des coûts n'est pas consacrée à la production d'électricité, mais à la maintenance de l'infrastructure : centrales électriques, lignes à haute tension et réseaux de distribution. Avec l'apparition de consommateurs massifs et stables comme les centres de données, ces coûts fixes sont répartis sur un volume de consommation plus important. En conséquence, le coût moyen par kWh d'énergie diminue.

Efficacité économique et baisse des tarifs

Selon les résultats de l'étude, chaque augmentation de 10 % de la capacité des centres de données a entraîné une baisse d'environ 0,4 % des tarifs de détail pour les ménages. Par exemple, entre 2019 et 2024, dans certaines régions des États-Unis, les tarifs étaient 6 % inférieurs aux prévisions grâce au développement de l'infrastructure numérique. Cela représente un soulagement économique significatif pour la population.

Les scientifiques ont utilisé des méthodes économiques complexes pour prouver leurs conclusions. Ils ont analysé le projet des autoroutes fédérales américaines élaboré en 1947. Il s'est avéré que les routes historiques ont déterminé l'emplacement des lignes de communication par fibre optique, ce qui a à son tour influencé l'endroit où les centres de données ont été construits. Cette corrélation a permis aux chercheurs de prouver précisément que la baisse des prix était due aux centres technologiques.

De plus, les géants technologiques investissent dans de nouvelles sources d'énergie moins coûteuses pour leurs besoins, notamment des centrales solaires et éoliennes. Cela augmente l'efficacité de l'ensemble du système énergétique et réduit la dépendance vis-à-vis des générateurs anciens et coûteux.

Risques et limites futurs

Néanmoins, les auteurs de l'étude avertissent que cette tendance positive pourrait être temporaire. Actuellement, plusieurs problèmes émergent dans le secteur de l'énergie :

Pénurie de transformateurs de tension ;

Longs délais de livraison pour les turbines à gaz ;

Augmentation du prix des équipements d'énergie renouvelable.

Si les coûts d'extension du système énergétique dépassent les niveaux historiques, le processus de baisse des tarifs pourrait s'arrêter ou les prix pourraient recommencer à grimper. Pour l'instant, les grands centres de données ne sont pas des « vampires énergétiques », mais servent de mécanisme assurant la stabilité économique du système énergétique national.

En Ouzbékistan, les processus de numérisation et de création de centres de données s'accélèrent également. L'expérience américaine montre qu'une infrastructure bien planifiée et l'attraction de grands consommateurs peuvent être bénéfiques pour les consommateurs ordinaires à long terme.