La théorie de "l'Internet mort" est devenue réalité : le trafic des bots dépasse celui des humains

La théorie de "l'Internet mort", longuement discutée dans le monde virtuel, n'est plus une simple hypothèse mais une réalité confirmée par les chiffres. Selon les dernières données, la majeure partie du trafic global sur le réseau mondial n'est plus générée par les humains, mais par des programmes automatisés : les bots. Cette situation devrait constituer un défi majeur pour l'économie numérique et les systèmes de sécurité, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon un rapport publié par Cloudflare, à la fin du mois de juin, près de 58 % de toutes les requêtes adressées aux pages web provenaient de bots. C'est la première fois dans l'histoire d'Internet que ce chiffre dépasse l'activité humaine. Auparavant, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, avait estimé qu'une telle situation ne se produirait qu'en 2027, mais le développement fulgurant des technologies d'intelligence artificielle (AI) a accéléré ce processus de plusieurs années.

La croissance fulgurante des agents d'intelligence artificielle

Les experts de la société Human Security ont noté qu'au cours de la dernière année, l'activité des agents AI capables de suivre des liens de manière autonome, de remplir des formulaires et d'agir au nom de l'utilisateur a augmenté de 8 000 %. Dans un rapport de Thales, il était prévu que le trafic des bots atteigne 53 % d'ici 2025, mais en réalité, ces chiffres ont déjà été dépassés. Le plus alarmant est que près de 40 % de cette activité automatisée a un caractère malveillant.

Cette tendance est clairement visible sur les grandes plateformes financières et technologiques. Par exemple, 70 % des requêtes adressées à l'API du système de paiement Stripe sont effectuées par des agents logiciels. Sur la plateforme Alpaca, la part des bots est passée de 10 % à 30 % en un seul trimestre. Cela témoigne d'un changement fondamental dans les principes de fonctionnement d'Internet.

Les systèmes de protection traditionnels deviennent impuissants

Aujourd'hui, les méthodes de protection familières telles que les CAPTCHA s'avèrent de plus en plus inefficaces pour distinguer les agents AI modernes des humains. C'est pourquoi Cloudflare a introduit le système Precursor, qui analyse toute la session et non seulement les actions individuelles de l'utilisateur. Selon les experts, les systèmes actuels classent par erreur 7 à 15 % des utilisateurs ordinaires comme des bots, tandis que de nombreux bots intelligents contournent facilement les filtres.

Pour réguler la situation, des géants comme Google, Microsoft, Mozilla et Cloudflare ont commencé à travailler sur un nouveau protocole appelé PACT. Cette technologie permettra de confirmer qu'un visiteur est bien un être humain, sans révéler son identité. C'est une question de vie ou de mort pour l'écosystème Internet actuel, basé sur un modèle publicitaire et analysant le comportement des utilisateurs réels.

À l'avenir, ce processus devrait s'amplifier. Selon une analyse de PitchBook, les agents AI ne couvrent actuellement que 1 % du volume de travail potentiel qu'ils pourraient accomplir. Cela signifie que dans les années à venir, la part humaine sur Internet diminuera encore. Compte tenu de cela, Cloudflare a annoncé qu'à partir de septembre, les crawlers AI collectant des données devront rémunérer les éditeurs pour l'utilisation du contenu.