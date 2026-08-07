Google Chrome annonce de nouvelles exigences pour l’IA locale

Google a officiellement publié des exigences système strictes pour télécharger les modèles d’IA locale destinés à son navigateur Chrome. Selon ixbt.com, le navigateur peut désormais installer automatiquement des réseaux neuronaux sur l’ordinateur pour exécuter des fonctions génératives. Pour cela, l’appareil doit disposer d’au moins 20 GB d’espace libre. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Actuellement, des réseaux neuronaux locaux comme Gemini Nano sont largement utilisés dans Chrome pour exécuter diverses fonctions génératives. Bien qu’environ 4 GB suffisent au fonctionnement de ce modèle, Google exige 20 GB d’espace libre à titre de réserve. Selon les experts, les gigaoctets supplémentaires sont nécessaires pour installer et mettre régulièrement à jour les modèles, ainsi que pour assurer la stabilité des composants système.

Le téléchargement automatique des modèles d’IA n’est lancé qu’après vérification des capacités matérielles et des performances de l’ordinateur. Une connexion Internet stable et sans restrictions est également requise. Si l’appareil ne répond pas aux critères indiqués, le navigateur ne commence pas à télécharger les fichiers d’IA.

Comment désactiver les fonctions d’IA ?

Les utilisateurs peuvent choisir de renoncer complètement aux services d’IA locale. Dans les paramètres de Chrome, une option spéciale appelée On-device AI (IA sur l’appareil) permet de supprimer entièrement les modèles déjà téléchargés et d’arrêter le téléchargement automatique de nouveaux fichiers lorsqu’elle est désactivée.

Si l’utilisateur souhaite réactiver cette fonction ultérieurement, le navigateur vérifiera à nouveau l’appareil et téléchargera automatiquement les fichiers nécessaires. Les spécialistes de Google recommandent également vivement de ne pas supprimer manuellement les fichiers liés aux modèles d’IA. Cette méthode ne désactive pas le mécanisme de téléchargement automatique, et le navigateur pourrait les télécharger de nouveau.

Ces paramètres sont gérés séparément pour chaque utilisateur et chaque appareil. Sur les ordinateurs professionnels, l’utilisation des modèles locaux est également contrôlée par les règles Chrome Enterprise. Les représentants de l’entreprise précisent que ces exigences système pourraient encore évoluer.