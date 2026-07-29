Test de Starship : Elon Musk salue l'atterrissage de haute précision

Une nouvelle étape importante a été franchie dans la technologie de l'exploration spatiale et des fusées réutilisables. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a officiellement annoncé les résultats du 13e vol d'essai du système de vaisseau spatial Starship, qui a eu lieu le 24 juillet 2026. Ce test est important car il élargit encore les capacités techniques de l'appareil pour les futures missions spatiales, y compris les vols vers Mars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'étage supérieur du vaisseau spatial Starship a effectué un atterrissage contrôlé d'une précision extrêmement élevée dans les eaux de l'océan Indien. Elon Musk a souligné que le vaisseau s'est déplacé avec tant de précision que, si une telle tâche avait été fixée dans le programme d'essai, il aurait même pu être attrapé à l'aide des « bras » mécaniques de la tour de lancement spéciale appelée Mechazilla.

Principaux résultats et état technique du test

Pendant le vol, Starship a franchi avec succès la phase de rentrée atmosphérique. Ensuite, le vaisseau a effectué le freinage nécessaire à l'aide de ses moteurs et a touché la surface de l'océan en douceur. L'aspect le plus important pour les spécialistes est qu'après l'amerrissage, le vaisseau est resté intact et flotte actuellement à la surface de l'eau.

Cette situation a permis aux ingénieurs et concepteurs de recueillir des données extrêmement précieuses sur l'état de la coque du vaisseau et de son bouclier thermique après le retour sur Terre. Ces données de télémesure joueront un rôle décisif dans l'amélioration des futurs prototypes.

Tâches à venir et projets pour Mars

Cependant, ce vol d'essai ne peut pas être qualifié de totalement réussi. Si l'étage supérieur a accompli sa tâche à la perfection, le booster Super Heavy a terminé son vol par un impact violent avec l'eau. Néanmoins, l'équipe de SpaceX se prépare pour les étapes suivantes en se basant sur l'expérience acquise.

Selon Elon Musk, la prochaine étape importante du programme sera précisément la capture et la récupération réussies du vaisseau Starship à l'aide de la tour de service Mechazilla. Actuellement, l'entreprise se prépare à une opération de sauvetage spéciale pour capturer et ramener le prototype Starship S40. De plus, dans le cadre de ce vaste programme qui mènera l'humanité vers Mars, l'alunissage ou plutôt l'atterrissage des premiers humains sur la Planète rouge est prévu d'ici 5 à 7 ans.