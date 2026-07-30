SpaceX déploie le mécanisme de capture pour Starship en Floride

Au complexe de lancement historique LC-39A en Floride, les spécialistes de SpaceX ont achevé avec succès le levage des immenses « baguettes » mécaniques (chopsticks) installées sur la tour de service du vaisseau spatial Starship. Selon ixbt.com, les images publiées montrent clairement les pinces massives hissées à leur hauteur de travail maximale en quelques heures. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces structures constituent l'un des éléments clés conçus pour attraper le propulseur Super Heavy lors de son retour après le vol. Faisant partie intégrante du système réutilisable Starship, cette technologie permet au propulseur de revenir sur le site de lancement après la séparation, la tour le capturant directement en plein air.

Nouvelle infrastructure et tests

Cette méthode a déjà été testée avec succès au cosmodrome de Starbase au Texas. Désormais, une infrastructure similaire est également en préparation sur la côte est des États-Unis. L'activité sur le complexe LC-39A, d'où partaient auparavant les missions du programme Apollo et des navettes spatiales, témoigne de la préparation active de SpaceX pour les lancements de Starship depuis la Floride.

Selon les premières estimations, si l'entreprise obtient toutes les autorisations nécessaires et achève les tests d'infrastructure, les premières tentatives de capture du propulseur Super Heavy sur ce site pourraient avoir lieu d'ici fin 2026. Il convient de noter que la Federal Aviation Administration (FAA) américaine propose des changements visant à simplifier les processus d'octroi de licences de lancement de fusées pour l'industrie spatiale commerciale.

Elon Musk et les projets futurs

Auparavant, Elon Musk avait commenté les résultats du 13e vol d'essai de Starship qui a eu lieu le 24 juillet 2026. Selon lui, l'étage supérieur a effectué un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien avec une telle précision que, si la tâche avait été assignée pendant le test, il aurait pu être récupéré par la tour de lancement à l'aide des « bras » mécaniques au lieu d'amerrir.

Les experts de l'industrie spatiale sont convaincus que la mise en œuvre à pleine échelle de cette technologie accélérera considérablement le processus de remise en état des composants de la fusée. À son tour, cela augmentera considérablement l'efficacité économique des vols spatiaux de nouvelle génération et ouvrira la voie à des missions de longue durée.