SpaceX a filmé le lancement de la fusée Starship de très près

SpaceX, reconnue pour ses solutions avancées dans le domaine de la recherche aérospatiale, a présenté au public une vidéo unique du prochain vol de sa gigantesque fusée Starship. Ces images ont été capturées à l'aide d'une caméra spéciale installée directement sous le propulseur Super Heavy. C'est la première fois dans l'histoire de la construction de fusées qu'un tel lancement extrême est filmé d'une distance aussi proche, rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, 33 moteurs Raptor ont démarré simultanément autour de la caméra pendant le vol. La température des gaz générés par l'interaction de l'oxygène liquide et du méthane dans les chambres de combustion des moteurs atteint pas moins de 3000 degrés Celsius. De tels indicateurs extrêmement élevés imposent une immense responsabilité technique aux ingénieurs.

Test en conditions extrêmes

Une fois que tous les moteurs Raptor se sont allumés en même temps, le pas de tir a été soumis à des charges physiques et thermiques d'un niveau sans précédent. En particulier, le système a fait face à un tourbillon de flux d'échappement supersoniques, de puissantes ondes de choc, une pression acoustique énorme et de fortes vibrations. De plus, le processus a été accompagné par des jets d'eau et d'épais nuages de vapeur.

Malgré des conditions aussi difficiles et menaçantes, cette caméra spéciale a continué à filmer en continu tout au long de la séquence de vol. Le fait que l'objectif n'ait pas embué à cause de la chaleur et n'ait pas perdu sa mise au point témoigne du grand savoir-faire des spécialistes.

Exploit d'ingénierie

Selon les experts, le processus de création d'un système de tournage aussi résistant et unique a été l'une des tâches d'ingénierie les plus complexes, tout autant que la conception de la fusée elle-même. Les images obtenues permettent aux spécialistes et aux passionnés de technologie d'observer le lancement de Starship sous un angle totalement nouveau et inédit.

Ce test réussi servira à l'avenir d'étape importante pour la surveillance des vols spatiaux et une analyse plus approfondie des performances des fusées. Ces réalisations technologiques de SpaceX devraient constituer la base fondamentale pour la future exploration de Mars et la réalisation d'autres missions spatiales à long terme.