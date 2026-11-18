Des pannes techniques touchent des services en ligne majeurs à travers le monde. Les utilisateurs d'Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber et d'autres plateformes populaires signalent des problèmes.

Quels services sont affectés ?

La plateforme de surveillance Downdetector a enregistré une forte augmentation des plaintes concernant plusieurs services. Certains utilisateurs ne parviennent pas à se connecter, tandis que d'autres rencontrent des difficultés à utiliser pleinement les fonctionnalités.

Des interruptions ont également été signalées sur Apple Music, App Store, iCloud et Apple Pay. L'entreprise a attribué certaines pannes à une mise à jour interne du système.

S'agit-il d'une cyberattaque ?

Pour l'instant, il n'existe aucune preuve reliant les pannes sur différentes plateformes à une cyberattaque unique. Les experts évaluent chaque cas comme une défaillance technique isolée.

Il ne faut pas oublier que le nombre de signalements sur Downdetector ne signifie pas que le service est totalement hors ligne, mais indique une augmentation des plaintes des utilisateurs.

Cependant, la situation a rappelé une fois de plus la vulnérabilité du monde numérique. Une panne sur quelques plateformes majeures peut affecter le travail, la communication et la vie quotidienne de millions de personnes.

Les discussions sur un « cyber-apocalypse » se multiplient sur Internet, mais il n'y a actuellement aucune base pour conclure que le réseau mondial est en panne.