Le partenariat entre OpenAI et Microsoft franchit une nouvelle étape : le modèle GPT 5.6 devient la base de Copilot

Les rumeurs concernant un refroidissement des relations entre les deux géants de l'intelligence artificielle, OpenAI et Microsoft, ont été balayées. En présentant son nouveau modèle GPT 5.6, OpenAI a officiellement annoncé que cette technologie obtiendrait le statut de « modèle privilégié » (preferred model) pour le système Microsoft 365 Copilot. Cette étape témoigne de la solidité persistante de l'alliance stratégique entre les deux entreprises. Selon Techcrunch.com, rapporte l'information.

Récemment, des rapports diffusés par Bloomberg suggéraient que Microsoft, dans le but de réduire les coûts, abandonnerait les logiciels d'OpenAI pour passer à ses propres modèles internes, connus sous le nom de MAI. En particulier, les informations selon lesquelles Microsoft prévoyait d'utiliser ses propres développements dans des applications populaires comme Word et Excel ont provoqué un grand émoi dans le monde technologique. Cependant, cette nouvelle déclaration dément en partie ces suppositions.

GPT 5.6 : une nouvelle puissance pour les applications Microsoft

Selon le blog officiel publié par OpenAI, le modèle GPT 5.6 prendra en charge tous les produits clés de l'écosystème Microsoft 365. Cela inclut :

L'analyse de textes et de données dans Microsoft Word et Excel ;

Une assistance intelligente pour la création de présentations PowerPoint ;

Les processus de collaboration d'équipe sur la plateforme Cowork ;

L'intégration du courrier électronique et d'autres services d'entreprise.

« Notre partenariat avec Microsoft a toujours visé à offrir des capacités d'intelligence artificielle avancées à davantage de personnes et d'organisations. Nous sommes heureux de poursuivre cet engagement commun », a déclaré OpenAI. Cela garantit aux utilisateurs de Microsoft l'accès aux capacités de réseau neuronal les plus récentes.

Les experts soulignent que le statut de « modèle privilégié » signifie que le logiciel d'OpenAI restera le « cœur » des applications Microsoft. Bien que Microsoft puisse introduire ses propres modèles plus petits et moins coûteux (SLM) pour certaines fonctions, c'est GPT 5.6 qui devrait gérer les tâches les plus complexes et de haut niveau.

Pour les utilisateurs et les professionnels de l'IT locaux, cette nouvelle est très importante, car les services Microsoft 365 sont largement utilisés dans le secteur des entreprises. Le fonctionnement du système Copilot basé sur le tout dernier modèle GPT 5.6 pourrait contribuer à améliorer la qualité du traitement des textes et le niveau de raisonnement logique.

En conclusion, les rumeurs de « divorce » entre les géants de la technologie étaient peut-être exagérées. Le partenariat entre OpenAI et Microsoft reste une nécessité vitale pour les deux parties afin de maintenir leur leadership sur le marché de l'intelligence artificielle.