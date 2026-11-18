Ligue des nations de l'UEFA lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes, les fans ont assisté à un match riche en drame et en buts. En déplacement au Danemark, la sélection nationale de Norvège a fait preuve de résilience pour s'imposer 3-2 et décrocher son billet pour les phases finales de la compétition.

Un match dramatique et un penalty décisif

Le match a très mal commencé pour les Norvégiens. Après les buts des Danois Rasmus Højlund et Pierre-Emile Højbjerg, les hôtes menaient 2-0. Cependant, les « Vikings » n'ont pas baissé les bras :