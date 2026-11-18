Victoire cruciale contre le Danemark et nouveau record pour Haaland : Quels sont les détails ?
Ligue des nations de l'UEFA lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes, les fans ont assisté à un match riche en drame et en buts. En déplacement au Danemark, la sélection nationale de Norvège a fait preuve de résilience pour s'imposer 3-2 et décrocher son billet pour les phases finales de la compétition.
Un match dramatique et un penalty décisif
Le match a très mal commencé pour les Norvégiens. Après les buts des Danois Rasmus Højlund et Pierre-Emile Højbjerg, les hôtes menaient 2-0. Cependant, les « Vikings » n'ont pas baissé les bras :
Premier but : À la fin de la première mi-temps, Erling Haaland a profité d'une erreur du gardien pour réduire le score.
Égalisation : À la 83e minute, le capitaine de l'équipe, Martin Ødegaard, a égalisé.
But de la victoire : Lors de la cinquième minute du temps additionnel (90+5), transformant froidement un penalty, Erling Haaland a scellé le sort du match et offert une victoire cruciale à son équipe.
Statistiques du match
Détails
Compétition
Ligue des nations de l'UEFA (6e journée)
Résultat
Danemark — Norvège 2:3
But décisif
Erling Haaland (90+5, penalty)
Résultat final
La Norvège se qualifie pour les quarts de finale
Les buts de Haaland et le contexte des records mondiaux
Auteur d'un doublé lors de ce match, le total de buts d'Erling Haaland avec l'équipe nationale de Norvège a atteint 68 buts. Il est à noter que l'attaquant n'a eu besoin que de 61 matchs pour atteindre ce chiffre prolifique.
Pour rappel, le Portugais Cristiano Ronaldo détenteur du record de buts en sélection nationale, a marqué un total de 146 buts au cours de sa carrière. Malgré son jeune âge, les performances actuelles de Haaland suggèrent qu'il pourrait battre des records majeurs à l'avenir.
Selon vous, Erling Haaland pourra-t-il battre les records de buts en sélection nationale à l'avenir ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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