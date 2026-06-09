L'autorisation via Gmail et Apple ID interdite en Russie

La Douma d'État russe a adopté en deuxième et troisième lectures un projet de loi instaurant des amendes administratives pour violation des règles d'autorisation des utilisateurs sur les ressources Internet locales. L'utilisation de services étrangers est désormais strictement restreinte. Ixbt.com rapporte .

Selon les nouvelles exigences, l'enregistrement des utilisateurs doit être effectué exclusivement via un numéro de téléphone russe, le portail « Gosuslugi », le Système biométrique unifié ou d'autres systèmes d'information appartenant à des citoyens et entreprises russes. L'utilisation de Gmail, Apple ID et d'autres services de messagerie étrangers est considérée comme une infraction.

Les amendes pour les personnes morales violant la loi ont été fixées jusqu'à 700 000 roubles. Une responsabilité est également introduite pour la violation des règles d'utilisation des algorithmes de recommandation sur les plateformes Internet. Les entreprises peuvent être soumises à des amendes allant jusqu'à 1,4 million de roubles en cas de récidive.

Le document renforce également les sanctions pour les opérateurs de télécommunications qui violent les règles de coopération avec les forces de l'ordre. Dans de tels cas, les personnes morales paient des amendes comprises entre 3 millions et 5 millions de roubles, et en cas de récidive, l'amende peut être calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.