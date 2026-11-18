L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical international à Doha, au Qatar. Dans ce duel intense et crucial, nos représentants Arabie saoudite face à l'équipe sur le score de 2:1 ont remporté une victoire déterminée et convaincante.

Le doublé magistral de Sherzod Esanov et un score intense

Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont lancées dans des attaques actives. Notre attaquant, devenu le héros du match, Sherzod Esanov a profité d'une occasion à la 19e minute pour ouvrir le score. Après ce but rapide, les Saoudiens ont intensifié leur pression et Firas Al-Buraykan a égalisé à la 23e minute.

Cependant, avant la fin de la première mi-temps, notre attaquant a de nouveau fait parler la poudre :