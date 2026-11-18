Intensité à Doha : Comment l'Ouzbékistan a battu l'Arabie saoudite à l'extérieur
L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical international à Doha, au Qatar. Dans ce duel intense et crucial, nos représentants Arabie saoudite face à l'équipe sur le score de 2:1 ont remporté une victoire déterminée et convaincante.
Le doublé magistral de Sherzod Esanov et un score intense
Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont lancées dans des attaques actives. Notre attaquant, devenu le héros du match, Sherzod Esanov a profité d'une occasion à la 19e minute pour ouvrir le score. Après ce but rapide, les Saoudiens ont intensifié leur pression et Firas Al-Buraykan a égalisé à la 23e minute.
Cependant, avant la fin de la première mi-temps, notre attaquant a de nouveau fait parler la poudre :
But de la victoire : À la 35e minute, Sherzod Esanov a une fois de plus pris le dessus sur les défenseurs adverses et, d'une frappe précise, a redonné l'avantage à l'Ouzbékistan (2:1).
Carton rouge et maintien de l'avantage
En seconde période, Arabie saoudite la situation s'est compliquée pour l'équipe. Le défenseur remplaçant Ali Lajami a reçu un carton rouge pour un jeu dangereux, laissant son équipe en infériorité numérique. Supérieurs en nombre, les joueurs ouzbeks ont conservé le score jusqu'au coup de sifflet final, assurant une victoire importante.
Statistiques du match
Détails
Lieu du match
Doha, Qatar (match amical international)
Score final
Arabie saoudite — Ouzbékistan 1:2
Buteurs
Sherzod Esanov (19e, 35e) — Firas Al-Buraykan (23e)
Expulsion
Ali Lajami (Arabie saoudite)
Bilan de novembre et points au classement
Ainsi, l'équipe nationale d'Ouzbékistan termine sa série de matchs amicaux de novembre sur une note positive et une victoire. Rappelons que le 12 novembre, les protégés de Fabio Cannavaro s'étaient inclinés 2:3 face à la Russie lors d'un match disputé.
Avant le match contre l'Arabie saoudite, l'Ouzbékistan occupait la 60e place du classement FIFA. Cette précieuse victoire à l'extérieur a rapporté à nos représentants 5,35 points au classement supplémentaires. En conséquence, le total de points de l'équipe a atteint 1418,10 mais, selon les résultats des autres matchs terminés, la position de notre équipe au classement reste inchangée.
Selon vous, quelle opportunité la performance brillante de Sherzod Esanov et les résultats de novembre offrent-ils au staff technique avant les prochains matchs officiels ? Laissez votre avis en commentaire !
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