Le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie a approuvé des modifications législatives prévoyant d'importantes amendes pour les propriétaires de ressources internet qui violent les règles d'autorisation des utilisateurs. Désormais, les plateformes qui ne limitent pas l'accès aux sites et applications sur le territoire du pays via des systèmes étrangers s'exposent à une lourde responsabilité financière. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon le nouveau document législatif, l'accès aux ressources du segment internet russe (Runet) doit se faire exclusivement via des méthodes d'identification autorisées. Celles-ci incluent la confirmation par numéro de téléphone mobile, les systèmes d'identification d'État (ESIA et le système biométrique unique), ainsi que l'autorisation via des services locaux. Il s'agit d'une étape supplémentaire vers la limitation de l'utilisation de services internationaux tels que Gmail ou Apple ID.

Montant des amendes et responsabilités

Les sanctions administratives prévues pour les infractions varient selon le statut du contrevenant. Selon Ixbt.com, les amendes pour les propriétaires de plateformes ne respectant pas les exigences sont fixées comme suit :

Pour les citoyens (personnes physiques) — de 5 000 à 10 000 roubles ;

Pour les responsables — de 30 000 à 50 000 roubles ;

Pour les personnes morales — de 200 000 à 700 000 roubles.

Selon Anton Gorelkin, vice-président du comité de politique d'information de la Douma d'État, ces mesures ne visent pas les utilisateurs ordinaires d'internet. La responsabilité principale incombe aux propriétaires de plateformes qui ont ignoré les exigences législatives pendant deux ans. Cela signifie que les utilisateurs ordinaires peuvent continuer à utiliser leurs comptes, mais que les propriétaires de sites sont obligés de passer au nouveau système.

Indépendance technologique et sécurité

Selon les législateurs russes, cette mesure contribue à réduire la dépendance du segment internet du pays vis-à-vis des technologies étrangères. En particulier, l'abandon des systèmes d'autorisation fournis par les pays occidentaux est considéré comme une condition essentielle pour assurer la sécurité nationale des données.

Pour les utilisateurs ouzbeks, cette nouvelle pourrait entraîner des inconvénients supplémentaires lors de l'utilisation de services du segment russe (par exemple, le commerce électronique, l'éducation ou les portails de divertissement). À l'avenir, il est fort probable que seuls les numéros russes ou les systèmes locaux soient requis pour s'inscrire sur les sites russes.

Les experts soulignent qu'une telle politique de « souveraineté numérique » entraînera une fragmentation accrue de l'internet mondial. Le gouvernement russe vise, à travers ces étapes, à renforcer le contrôle sur les données des utilisateurs et à assurer la stabilité des systèmes dans un contexte de sanctions extérieures.