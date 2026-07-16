Microsoft forme ses vendeurs à critiquer les produits d'OpenAI et d'Anthropic

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Microsoft forme ses vendeurs à critiquer les produits d'OpenAI et d'Anthropic

La concurrence sur le marché de l'IA atteint un nouveau stade. La société Microsoft donne à ses équipes commerciales des directives spécifiques pour présenter sous un jour négatif les produits de ses principaux concurrents, tels qu'OpenAI, Google et Anthropic, afin de privilégier ses propres développements. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg en s'appuyant sur une réunion stratégique interne de l'entreprise. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte.

Lors de cette réunion organisée pour le nouvel exercice financier, les dirigeants de Microsoft ont expliqué à leurs employés leur plan visant à présenter les modèles internes de l'entreprise comme étant plus efficaces et moins coûteux que ceux des concurrents. Selon Jay Parikh, vice-président exécutif de l'entreprise, alors que d'autres sociétés ne vendent que des composants isolés, Microsoft propose aux clients un système complet et intégré.

Attaque frontale contre les concurrents

Au cours de la réunion, un autre haut responsable, Jacob Andreou, a comparé directement le système Copilot au chatbot Claude développé par Anthropic. Il a souligné que, lors de leur utilisation au sein des applications Microsoft, les modèles d'Anthropic sont plus lents, moins précis et dépourvus des intégrations de sécurité nécessaires. De telles déclarations témoignent d'un changement dans l'approche de Microsoft vis-à-vis du marché.

Il est à noter que Microsoft collabore depuis longtemps avec ces entreprises qu'elle critique désormais. En particulier, les modèles d'OpenAI constituent la base des produits Microsoft. Cependant, selon les dernières informations, afin de réduire les coûts, la société remplace progressivement les modèles d'OpenAI et d'Anthropic par ses propres développements dans ses applications phares comme Word et Excel.

Les relations entre Microsoft et OpenAI pourraient s'être refroidies après la révision de l'accord de partenariat en avril. Selon le contrat mis à jour, OpenAI a désormais le droit de vendre ses technologies aux concurrents de Microsoft. Cela contraint Microsoft à promouvoir son propre écosystème indépendant de manière plus agressive.

Une manœuvre pour gagner la confiance des investisseurs

Des facteurs économiques sous-tendent également cette stratégie. Au cours de l'année écoulée, les investisseurs ont commencé à douter de la rentabilité des dépenses colossales de Microsoft dans l'infrastructure d'IA. En exagérant la compétitivité de ses produits, la direction de l'entreprise cherche à rassurer les acteurs du marché et à restaurer la confiance dans sa stratégie à long terme.

Pour l'instant, les représentants d'Anthropic et de Microsoft ont refusé de commenter officiellement ces informations. Cependant, bien que de telles « guerres commerciales » soient courantes dans le monde de la technologie, l'utilisation par Microsoft de cette méthode contre ses proches partenaires montre que l'équilibre des forces dans le secteur est en train de changer.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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