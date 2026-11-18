L'UEFA Nations League a terminé sa phase de groupes pour la saison 2026/27. Désormais, huit des meilleures équipes nationales du football européen poursuivent leur lutte pour le titre. Parmi elles, le tenant du titre, le Portugal. Cependant, des adversaires redoutables comme la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne se dressent sur son chemin.

Les huit équipes qualifiées pour les phases finales

Selon les résultats de la phase de groupes, les équipes nationales suivantes se sont qualifiées pour les quarts de finale :

France ;

Belgique ;

Allemagne ;

Pays-Bas ;

Angleterre ;

Espagne ;

Norvège ;

Portugal.

Cette liste regroupe les nations majeures du football européen. La qualification de la Norvège, emmenée par Erling Haaland , est particulièrement remarquable.

Quand aura lieu le tirage au sort ?

La cérémonie du tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 20 novembre. Les adversaires des équipes nationales seront alors connus.

Les matchs aller des quarts de finale se dérouleront du 25 au 27 mars 2027, et les matchs retour du 28 au 30 mars.

La phase finale décisive de la compétition est prévue du 9 au 13 juin 2027.

Le champion en titre : le Portugal

Le Portugal est le vainqueur en titre de la Ligue des Nations. Lors de la finale de la saison dernière, les Portugais ont fait match nul 2-2 contre l'Espagne dans le temps réglementaire, avant de s'imposer 5-3 aux tirs au but.

L'équipe tentera désormais de défendre son titre. Cependant, le Portugal devra surmonter la résistance des plus grands rivaux du football européen.

La Ligue des Nations, un enjeu pour l'Euro 2028

Les résultats de la compétition sont également liés aux qualifications pour le Championnat d'Europe 2028. C'est pourquoi, pour les équipes nationales, les résultats en Ligue des Nations sont importants non seulement pour le trophée, mais aussi pour leurs chances de qualification pour l'Euro 2028.

Le tirage au sort du 20 novembre déterminera les affiches des quarts de finale. Une seule question intéresse désormais les fans de football : le Portugal sera-t-il à nouveau champion ou le trophée reviendra-t-il à une autre équipe ?