Nouveaux prix annoncés pour les ordinateurs MacBook Air
Selon les informations du vendeur, les prix actuels des ordinateurs MacBook Air ont été annoncés.
Les calculs sont basés sur un taux conditionnel de 1 dollar = 12 000 soums. Les prix peuvent varier quotidiennement selon le taux de change et l'état du marché.
MacBook Air M1 13,3 pouces (2020)
8/256 GB — 699 dollars (environ 8,88 mln soums)
MacBook Neo 2026 (nouveau modèle)
8/256 GB — 599 dollars (environ 7,61 mln soums)
8/512 GB — 709 dollars (environ 9,00 mln soums)
MacBook Air M2 13,6 pouces (2022)
8/512 GB — 789 dollars (environ 10,02 mln soums)
16/256 GB — 819 dollars (environ 10,40 mln soums)
MacBook Air M3 13,6 pouces (2024)
8/256 GB — 829 dollars (environ 10,53 mln soums)
8/512 GB — 899 dollars (environ 11,42 mln soums)
16/256 GB — 899 dollars (environ 11,42 mln soums)
16/512 GB — 1 059 dollars (environ 13,45 mln soums)
24/512 GB — 1 149 dollars (environ 14,59 mln soums)
MacBook Air M2 15 pouces (2023)
8/512 GB — 999 dollars (environ 12,69 mln soums)
16/512 GB — 1 410 dollars (environ 17,91 mln soums)
16/1 TB — 1 700 dollars (environ 21,59 mln soums)
MacBook Air M3 15 pouces (2024)
8/256 GB — 999 dollars (environ 12,69 mln soums)
8/512 GB — 1 229 dollars (environ 15,61 mln soums)
16/256 GB — 1 039 dollars (environ 13,20 mln soums)
24/256 GB — 1 199 dollars (environ 15,23 mln soums)
16/512 GB — 1 319 dollars (environ 16,75 mln soums)
24/512 GB — 1 299 dollars (environ 16,50 mln soums)
MacBook Air M4 13 pouces (2025)
16/256 GB — 959 dollars (environ 12,18 mln soums)
16/512 GB — 1 029 dollars (environ 13,07 mln soums)
16/1 TB — 1 549 dollars (environ 19,67 mln soums)
24/512 GB — 1 309 dollars (environ 16,62 mln soums)
MacBook Air M4 15 pouces (2025)
16/256 GB — 1 099 dollars (environ 13,96 mln soums)
16/512 GB — 1 219 dollars (environ 15,48 mln soums)
16/1 TB — 1 699 dollars (environ 21,58 mln soums)
24/512 GB — 1 619 dollars (environ 20,56 mln soums)
MacBook Air M5 13 pouces (2026, nouveau modèle)
16/512 GB — 1 039 dollars (environ 13,20 mln soums)
16/1 TB — 1 219 dollars (environ 15,48 mln soums)
MacBook Air M5 15 pouces (2026, nouveau modèle)
16/512 GB — 1 229 dollars (environ 15,61 mln soums)
16/1 TB — 1 539 dollars (environ 19,55 mln soums)
24/1 TB — 1 889 dollars (environ 23,99 mln soums)
Le site ne garantit pas l'achat à ces prix, les informations sont fournies à titre indicatif.
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