Nouveaux prix annoncés pour les ordinateurs MacBook Air

·40·Technologie
Nouveaux prix annoncés pour les ordinateurs MacBook Air

Selon les informations du vendeur, les prix actuels des ordinateurs MacBook Air ont été annoncés.

Les calculs sont basés sur un taux conditionnel de 1 dollar = 12 000 soums. Les prix peuvent varier quotidiennement selon le taux de change et l'état du marché.

MacBook Air M1 13,3 pouces (2020)

  • 8/256 GB — 699 dollars (environ 8,88 mln soums)

MacBook Neo 2026 (nouveau modèle)

  • 8/256 GB — 599 dollars (environ 7,61 mln soums)

  • 8/512 GB — 709 dollars (environ 9,00 mln soums)

MacBook Air M2 13,6 pouces (2022)

  • 8/512 GB — 789 dollars (environ 10,02 mln soums)

  • 16/256 GB — 819 dollars (environ 10,40 mln soums)

MacBook Air M3 13,6 pouces (2024)

  • 8/256 GB — 829 dollars (environ 10,53 mln soums)

  • 8/512 GB — 899 dollars (environ 11,42 mln soums)

  • 16/256 GB — 899 dollars (environ 11,42 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 059 dollars (environ 13,45 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 149 dollars (environ 14,59 mln soums)

MacBook Air M2 15 pouces (2023)

  • 8/512 GB — 999 dollars (environ 12,69 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 410 dollars (environ 17,91 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 700 dollars (environ 21,59 mln soums)

MacBook Air M3 15 pouces (2024)

  • 8/256 GB — 999 dollars (environ 12,69 mln soums)

  • 8/512 GB — 1 229 dollars (environ 15,61 mln soums)

  • 16/256 GB — 1 039 dollars (environ 13,20 mln soums)

  • 24/256 GB — 1 199 dollars (environ 15,23 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 319 dollars (environ 16,75 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 299 dollars (environ 16,50 mln soums)

MacBook Air M4 13 pouces (2025)

  • 16/256 GB — 959 dollars (environ 12,18 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 029 dollars (environ 13,07 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 549 dollars (environ 19,67 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 309 dollars (environ 16,62 mln soums)

MacBook Air M4 15 pouces (2025)

  • 16/256 GB — 1 099 dollars (environ 13,96 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 219 dollars (environ 15,48 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 699 dollars (environ 21,58 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 619 dollars (environ 20,56 mln soums)

MacBook Air M5 13 pouces (2026, nouveau modèle)

  • 16/512 GB — 1 039 dollars (environ 13,20 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 219 dollars (environ 15,48 mln soums)

MacBook Air M5 15 pouces (2026, nouveau modèle)

  • 16/512 GB — 1 229 dollars (environ 15,61 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 539 dollars (environ 19,55 mln soums)

  • 24/1 TB — 1 889 dollars (environ 23,99 mln soums)


Le site ne garantit pas l'achat à ces prix, les informations sont fournies à titre indicatif.

AppleMacBook AirMacBook Neo
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Huawei prépare son premier ordinateur de bureau sous HarmonyOSHuawei prépare son premier ordinateur de bureau sous HarmonyOSAujourd'hui, 06:54La startup malaisienne Respond.io lève 62,5 millions de dollarsLa startup malaisienne Respond.io lève 62,5 millions de dollarsAujourd'hui, 06:52Sharp présente sa première montre et sa première bague connectéesSharp présente sa première montre et sa première bague connectéesAujourd'hui, 06:27Casio AQ230A-7DMQY : alliance de style classique et de fonctionnalité moderneCasio AQ230A-7DMQY : alliance de style classique et de fonctionnalité moderneAujourd'hui, 06:26Ayaneo annonce la nouvelle console portable Pocket Micro 2Ayaneo annonce la nouvelle console portable Pocket Micro 2Aujourd'hui, 06:00Partenariat Intel et NVIDIA : des processeurs graphiques révolutionnaires pour 2028Partenariat Intel et NVIDIA : des processeurs graphiques révolutionnaires pour 2028Aujourd'hui, 05:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti