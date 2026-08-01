Premiers détails révélés sur l'iPhone Air de deuxième génération

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Premiers détails révélés sur l'iPhone Air de deuxième génération

Les gadgets qu'Apple prévoit de lancer dans les prochaines années suscitent un grand intérêt sur le marché. Selon l'analyste réputé Jeff Pu, le lancement de l'iPhone Air de deuxième génération est prévu pour le premier trimestre 2027. Le nouvel appareil devrait apporter des améliorations significatives par rapport au modèle précédent en termes de performances, de capacités de l'appareil photo et de technologies de connexion sans fil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'expert souligne que l'un des principaux changements du smartphone sera l'adoption du nouveau processeur Apple A20 Pro gravé en 2 nm, basé sur le procédé technologique avancé de TSMC. De plus, l'appareil devrait être équipé des puces personnalisées de deuxième génération d'Apple — le modem C2 5G

  • et
  • le contrôleur sans fil N2 prenant en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6
. Ces mises à jour amélioreront la vitesse et la stabilité d'Internet.

Mises à jour de l'affichage et des capacités de l'appareil photo

Selon les informations d'ixbt.com, les ingénieurs d'Apple prévoient également des modifications dans le design de l'écran. En particulier, la taille de la Dynamic Island sera réduite, ce qui élargira légèrement la surface utile de l'écran pour les utilisateurs. Par ailleurs, l'iPhone Air 2 abandonnera l'appareil photo unique de la version précédente pour être doté de deux modules de caméra principale. Un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels devrait s'ajouter au module principal.

Tout en conservant son écran de 6,5 pouces, l'appareil sera doté de 12 GB de RAM et d'une caméra frontale de 18 mégapixels. De tels indicateurs amélioreront considérablement les capacités de multitâche et la qualité photographique du smartphone. Ces nouvelles solutions technologiques renforceront sans aucun doute la compétitivité de l'appareil sur les marchés.

Les futurs plans de présentation d'Apple

L'analyste Jeff Pu a également indiqué que l'entreprise modifierait son calendrier de sortie des smartphones. Selon ses prévisions, l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max ainsi que le tout premier iPhone Ultra pliable seront présentés à l'automne 2026. Au printemps 2027, l'iPhone Air 2 devrait faire ses débuts aux côtés des modèles de base iPhone 18 et de l'abordable iPhone 18e.

Pour rappel, Jeff Pu s'est déjà illustré par le passé avec plusieurs prédictions précises. Notamment, il avait correctement anticipé l'arrivée de la mémoire RAM LPDDR5 et d'un capteur de 48 mégapixels sur les modèles iPhone 14 Pro, ainsi que l'utilisation de caméras périscopiques sur les smartphones iPhone 15 Pro. C'est pourquoi les informations qu'il divulgue concernant le nouvel iPhone Air 2 suscitent une grande attention parmi les passionnés de technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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