L’avion C919 chinois effectue son premier vol commercial international

L’avion de ligne chinois C919, appelé à concurrencer Airbus et Boeing, a effectué avec succès son premier vol commercial international, franchissant ainsi une nouvelle étape. Selon ixbt.com, l’appareil a décollé de l’aéroport « Shoudu » de Pékin et a atterri au nouvel aéroport d’Oulan-Bator, en Mongolie. Ixbt.com en rend compte .

En Mongolie, une cérémonie d’accueil solennelle a été organisée à l’occasion de cet événement historique. L’appareil a notamment été accueilli par un traditionnel salut à l’eau, tandis que des employés en costumes nationaux ont salué les passagers à leur descente et présenté un spectacle de danse spécial.

Les vols CA723/CA724 entre Pékin et Oulan-Bator devraient désormais être opérés quotidiennement. Il s’agit de la première liaison internationale de l’appareil fabriqué par COMAC depuis le début de son exploitation commerciale.

Du marché intérieur à la scène internationale

Avant ce vol, le C919 desservait principalement des liaisons intérieures en Chine. Au cours de ces vols, l’avion avait déjà été bien accueilli grâce à ses caractéristiques techniques, son haut niveau de confort et sa conformité totale aux exigences de sécurité.

Cette première liaison entre la Chine et la Mongolie a également confirmé dans la pratique que l’appareil respectait strictement les exigences des normes bilatérales relatives à l’utilisation de l’aviation civile. Ainsi, le C919 est officiellement entré dans la phase de mise en place de liaisons internationales régulières.

Rappelons que le C919 élargit progressivement son rayon d’action. En février 2024, l’avion s’était notamment rendu pour la première fois à l’étranger afin de participer au salon aéronautique de Singapour, mais il s’agissait d’un vol de démonstration et non d’un vol commercial.

Des résultats remarquables

En décembre 2024, les appareils de ce modèle avaient transporté plus d’un million de passagers sur des liaisons intérieures. À cette époque, les flottes des trois principales compagnies aériennes chinoises comptaient au total 14 appareils de ce type.

En décembre 2025, le C919 a également commencé à desservir l’aéroport de haute altitude de Lanzhou, situé dans une région montagneuse. Aujourd’hui, l’ouverture de liaisons commerciales internationales constitue une étape importante pour l’industrie chinoise de l’aviation civile.