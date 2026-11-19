À Abou Dabi, après la bagarre, une nouvelle rivalité a émergé dans le monde du MMA. Le combattant géorgien Saba Lazishvili a exprimé ouvertement son désir d'affronter Umar Nurmagomedov. Il souligne qu'il ne s'agit plus seulement d'une compétition sportive, mais d'une affaire devenue personnelle. Lazishvili privilégie un affrontement direct avec Umar par rapport à d'autres adversaires potentiels. Il a même déclaré être prêt à affronter Usman Nurmagomedov également. Cependant, son objectif principal reste un combat contre Umar. « Je veux affronter Umar en particulier » Le combattant géorgien a exprimé sa revendication lors d'une interview accordée au journaliste Ariel Helwani. Lazishvili a précisé qu'il n'est pas opposé à affronter Umar ou Usman, ni tout autre adversaire choisi par leur équipe.

« Nous sommes prêts à affronter Umar ou Usman, peu importe qui ils mettent en face de nous. Mais je veux surtout affronter Umar. Parce que c'est devenu une affaire personnelle pour moi. Des choses se sont passées en coulisses. Ce qui est arrivé m'a vraiment touché », a déclaré Lazishvili. D'après ses propos, l'incident d'Abou Dabi a suscité un profond mécontentement chez le sportif géorgien. Toutefois, les détails exacts de ce qui s'est passé en coulisses n'ont pas encore été révélés. « La douleur physique passe, mais l'impression demeure » Lazishvili ne limite pas son mécontentement à la confrontation physique. Il souligne que les bleus et les douleurs après la bagarre disparaîtront avec le temps, mais que l'impression négative laissée par une personne peut durer longtemps.