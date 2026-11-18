Carlsen refuse d'affronter Bibisara Assaubayeva : un scandale majeur dans le monde des échecs
L'un des plus grands noms des échecs mondiaux Magnus Carlsen a refusé de disputer une partie contre la Kazakhe Bibisara Assaubayeva. Cette décision a provoqué une situation inattendue lors du tournoi Total Chess Pilot 2026 à Budapest et a suscité de vives polémiques autour de la compétition.
L'incident a eu lieu le 17 novembre avant une partie classique rapide au format 45+30. Après avoir discuté avec les arbitres, Carlsen a décidé de ne pas s'asseoir à la table d'échecs. En conséquence, une victoire technique a été attribuée à son adversaire.
La décision de Carlsen a stupéfié tout le monde
Lors de la première journée du tournoi, Carlsen dominait largement Bibisara Assaubayeva dans les épreuves de blitz et de rapide. Le grand maître norvégien menait 11,5 à 0,5, assurant pratiquement la victoire du jour.
Dans ce contexte, l'annulation de la partie suivante est apparue encore plus surprenante. Carlsen a parlé aux arbitres avant le début du match, mais ne s'est ensuite pas présenté devant l'échiquier.
Bibisara a attendu 15 minutes, les arbitres ont enregistré le résultat technique
Conformément au règlement, la joueuse kazakhe devait attendre son adversaire pendant le temps imparti. Bibisara Assaubayeva a attendu l'arrivée de Carlsen pendant 15 minutes.
Une fois le délai écoulé, les arbitres ont officiellement enregistré le résultat : une défaite technique pour Magnus Carlsen et une victoire de 8 points pour Bibisara Assaubayeva.
Ainsi, à l'issue de la première journée, le score global est passé à 11,5:8,5. Carlsen reste tout de même en tête face à son adversaire.
Les interrogations se multiplient au sein de la communauté échiquéenne
La décision de Carlsen de ne pas participer à la partie est devenue l'événement le plus discuté du tournoi. Le fait qu'il ait refusé de jouer alors qu'il avait une avance confortable et une victoire quotidienne quasi assurée soulève de nombreuses questions.
Pour l'instant, les raisons de la décision de Carlsen n'ont pas été révélées. Il est donc prématuré de tirer des conclusions sur les causes réelles de cet incident.
Cependant, une chose est sûre : cet événement impliquant l'un des plus grands joueurs d'échecs a généré plus de débats que le résultat sportif lui-même. L'explication de Carlsen et la clarification des détails sont désormais attendues avec impatience par les fans.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…