L'un des plus grands noms des échecs mondiaux Magnus Carlsen a refusé de disputer une partie contre la Kazakhe Bibisara Assaubayeva. Cette décision a provoqué une situation inattendue lors du tournoi Total Chess Pilot 2026 à Budapest et a suscité de vives polémiques autour de la compétition. L'incident a eu lieu le 17 novembre avant une partie classique rapide au format 45+30. Après avoir discuté avec les arbitres, Carlsen a décidé de ne pas s'asseoir à la table d'échecs. En conséquence, une victoire technique a été attribuée à son adversaire. La décision de Carlsen a stupéfié tout le monde Lors de la première journée du tournoi, Carlsen dominait largement Bibisara Assaubayeva dans les épreuves de blitz et de rapide. Le grand maître norvégien menait 11,5 à 0,5, assurant pratiquement la victoire du jour.

Dans ce contexte, l'annulation de la partie suivante est apparue encore plus surprenante. Carlsen a parlé aux arbitres avant le début du match, mais ne s'est ensuite pas présenté devant l'échiquier. Bibisara a attendu 15 minutes, les arbitres ont enregistré le résultat technique Conformément au règlement, la joueuse kazakhe devait attendre son adversaire pendant le temps imparti. Bibisara Assaubayeva a attendu l'arrivée de Carlsen pendant 15 minutes. Une fois le délai écoulé, les arbitres ont officiellement enregistré le résultat : une défaite technique pour Magnus Carlsen et une victoire de 8 points pour Bibisara Assaubayeva. Ainsi, à l'issue de la première journée, le score global est passé à 11,5:8,5. Carlsen reste tout de même en tête face à son adversaire.